Lalo Elizarrarás -de 33 años de edad- hará un show para recaudar fondos para las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia.

Más conocido en redes sociales como “Iztaparrasta”, se presentará en el salón de eventos en la CDMX ‘Artificial’.

¿Dónde será el show para recaudar fondos paras las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia de Lalo Elizarrarás?

Lalo Elizarrarás el “Iztaparrasta” recaudará fondos para las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia con un show.

El Iztaparrasta se presentará con Josuesy, Gianni Pex y Rulo Matías

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

Horario de acceso: 20:00 h.

Show inicia: 21:00 h.

Lugar: Artificial (Calle Amapola 116, Tamaulipas, 57300, Nezahualcóyotl, Edo. Mex.)

Lalo Elizarrarás

Los boletos para el show del creador de contenido están disponibles en AREMA.MX con un precio de 490 pesos mexicanos, incluyendo cargos por servicios:

Boleto general: 399 pesos mexicanos

Entrega: 15 pesos mexicanos

Cargo servicio: 55 pesos mexicanos

Método de pago (tarjeta de crédito o débito): 21.11 pesos mexicanos

“Todo lo recaudado se destinará para ayudar a víctimas de este terrible accidente” , aseguró Lalo Elizarrarás a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Sin embargo, el influencer no dio detalles sobre cómo repartirá, dividirá o entregará el apoyo económico que recaude a las víctimas del pasado 10 de septiembre.

Lalo Elizarrarás

Internautas apoyan iniciativa de Lalo Elizarrarás

A pesar de que Lalo Elizarrarás no dio detalles sobre la repartición de los fondos recaudados paras las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia, su propuesta fue bien recibida.

Incluso hubo internautas quienes los instaron a hacer un streaming pagado.

Y es que Lalo Elizarrarás es de Iztapalapa, por lo que su solidaridad con las familias de las 94 personas lesionadas no habría sido algo que dejaría pasar desapercibido.

Sobre la explosión de pipa de gas del pasado 10 de septiembre de 2025, Lalo Elizarrarás no hizo más declaraciones en sus cuentas de redes sociales.