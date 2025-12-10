El gobierno capitalino anunció la actualización de la App CDMX, por medio de la cual ya es posible contar con una Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada para pagar el transporte público.

Pero, ¿cómo se activa y recarga la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en la App CDMX? Te presentamos una guía paso a paso del proceso que debes realizar para usar la nueva modalidad.

Paso a paso cómo activar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en la App CDMX

El martes 9 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó la actualización de la App CDMX en la que se incluyeron nuevos elementos en beneficio de los usuarios.

Uno de ellos fue el de la creación de una Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada con la cual podrás dejar de depender de la tarjeta física para comenzar a usar tu teléfono para entrar al Metro, Metrobús y demás, que se activa de esta manera:

Verifica compatibilidad NFC: Tu celular debe tener chip NFC activo

Descarga/actualiza la App CDMX: Debes asegurarte de tener la versión más reciente que esté disponible ya sea en la Play Store, App Store o la AppGallery

Registro de usuario: Al entrar a la App CDMX debes crear tu cuenta, ingresando tu CURP

Accede al módulo de Movilidad y una vez dentro del apartado, selecciona la opción “Tarjeta MI Virtual” que identificarás con el logo de Movilidad CDMX

Genera tu cuenta llave o tarjeta digital: El sistema creará una versión virtual vinculada a tu cuenta, con la cual podrás prescindir de la tarjeta física

Usa tu celular como pase: Al entrar al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús o Tren Ligero, basta con acercar el teléfono al lector

Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (Metro CDMX)

Paso a paso cómo recargar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en la App CDMX

Ahora, lo que te resta saber para comenzar a usar tu Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en la App CDMX, es la forma por medio de la cual puedes recargarla, la cual consiste en lo siguiente:

Accede a la App CDMX: Ingresa con tu usuario registrado (CURP y contraseña)

Selecciona la opción “Recargar Tarjeta MI Virtual”: Está dentro del módulo de Movilidad Integrada

Elige método de pago: Puedes usar CoDi, tarjeta de crédito o débito

Define el monto de recarga: Ingresa la cantidad que deseas abonar a tu tarjeta virtual

Confirma la operación: El sistema procesa el pago y refleja el saldo en tiempo real

Verifica tu saldo: En la misma App puedes consultar cuánto tienes disponible antes de usar el transporte