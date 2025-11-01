La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha identificado a “El Pantera” como el presunto autor del crimen de B King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre de 2025.

El Pantera, según las investigaciones, habría ofrecido 200 mil pesos por la muerte del cantante colombiano Regio Clown, con quien tuvo desencuentros en el pasado por temas de distribución de drogas en México.

Al parecer ambos trabajan juntos en un principio, pero luego Regio Clown habría comenzado a vender por su cuenta la droga conocida como ”Tusi" y “Coco Channel” , lo que provocó su enemistad con El Pantera.

Filtran la última conversación de Regio Clown antes de su muerte: “No confío en nadie” (IG: regioclownn)

“El Pantera” habría ordenado el asesinato de B King y Regio Clown

“El Pantera” ha sido identificado por autoridades como un supuesto narcomenudista colombiano que opera en el Valle de México, actividad en la que también habría participado Regio Clown.

Según las diligencias ministeriales, B King y Regio Clown acudían a eventos clandestinos llamados “Sin Censura”, donde se comercializaban drogas conocidas como “Tusi” y “Coco Chanel”.

Estas fiestas eran organizadas por un grupo delictivo originario de Colombia con vínculos con La Unión Tepito, presuntamente encabezado por dos hombres; “El Pantera” y “El Apá”.

Según las autoridades, “El Pantera” estaba molesto porque Regio Clown distribuía droga en los eventos “Sin Censura”, además de difundir rumores sobre su orientación sexual.

Por este caso hay un detenido conocido como ‘El comandante’, quien al parecer coordinó el asesinato bajo amenazas de El Pantera: “Quien diga algo lo mando matar”, habría sentenciado.