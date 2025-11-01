Cristopher “N”, alias “El Comandante”, fue vinculado a proceso por presuntamente participar en el asesinato de los artistas colombianos conocidos como “B King” y “Regio Clown”.

La jueza de control con sede en Chalco, Alesia Miranda, determinó la vinculación a proceso de “El Comandante” tras considerar algunos testimonios como pruebas suficientes en el caso.

Según dijeron los testigos, escucharon a “El Comandante” ordenar a un hombre identificado como Mariano a acudir a Polanco el 16 de septiembre de 2025 para recoger a Regio Clown, quien en ese momento se encontraba con “B King”.

Revelan nueva información sobre muertes de B-King y Regio Clown. (Michelle rojas)

Tráfico de drogas seria el móvil del asesinato de B King y Regio Clown

Según los testigos, la orden era llevar a “Regio Clown” a Iztapalapa, donde fue privado de su libertad, asesinado y desmembrado junto a su compatriota “B King”.

Aunque la fiscalía general de Justicia del Estado de México señala a “El Comandante” de haber dado la orden de secuestrar a Regio Clown, el acusado se declaró inocente y dijo no conocer al colombiano.

Sobre las motivaciones del crimen, se presume que Regio Clown habría tenido un desencuentro con Sergio, alias “El Pantera”, identificado como supuesto narcomenudista colombiano que opera en el Valle de México.

Al parecer ambos trabajan juntos en un principio, perlo luego Sergio Clown habría comenzó a vender droga por su cuenta , además de esparcir el rumor de que El Pantera tenía preferencias sexuales diferentes.

En la diligencia, el Ministerio Público señaló que El comandante mantenía una relación de confianza con “El Pantera”.