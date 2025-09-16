A cinco días de la tragedia que sacudió a todo México, se confirmó la lamentable muerte número 15 tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Pero ¿Quién es? Hasta ahora, no se le ha podido identificar.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX), la persona número 15 que murió tras la explosión en Iztapalapa estuvo internada en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

“Desafortunadamente, la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar”, se lee en la Tarjeta Informativa sobre el siniestro en el Puente de la Concordia.

Otro muerto por explosión en Iztapalapa (Redes sociales )

¿Quién es la persona número 15 que murió tras la explosión en Iztapalapa? No se han dado datos que ayuden a su identificación

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México expresó su “más sentido pésame a familiares y seres queridos de la persona fallecida número 15” tras el siniestro ocurrido en Iztapalapa.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles que pudieran ayudar a identificar a la persona número 15 que murió tras la explosión en el Puente de la Concordia.

En la parte final de su mensaje, esta dependencia mostró solidaridad con todas las víctimas y familias en estos momentos difíciles: “ continuaremos trabajando con sensibilidad y compromiso para brindar atención médica”, dijo.

“Reiteramos nuestro compromiso de brindar atención médica oportuna, así como acompañamiento humano y solidario a todas las personas y familias que han resultado afectadas”

Las otras víctimas; al menos 3 personas en situación de calle murieron tras la explosión en Iztapalapa

En el reportaje hecho por Eva María Beristain para su canal de YouTube Ruido Social, un joven que se identificó como Armando contó que perdió a varios de sus amigos en situación de calle.

Armando narró que compartía refugio con cinco compañeros, de los cuales tres murieron y dos permanecen hospitalizados en estado grave. En tanto, él se salvó por perseguir a su perro husky que había escapado.

“Uno tenía 28, otro como 35 y el más joven 17”, dijo Armando a Ruido Social, sin que hasta ahora se conozca si fueron contabilizadas en la lista oficial de personas muertas por la explosión en Iztapalapa.