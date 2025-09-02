Una joven, identificada como Jessica Fernanda Moreno y bautizada en redes sociales como ‘Lady Esbelta’, fue captada cuando insultaba a una mujer policía durante un punto de revisión del alcoholímetro en la Ciudad de México (CDMX).

Lady Esbelta, también referida por usuarios en redes sociales como ‘Lady Alcoholímetro’ o ‘Lady Cerda’, fue denunciada por la oficial por el delito de discriminación luego de referirse despectivamente a la mujer policía.

Los hechos quedaron grabados en un video, mismo que circula en redes sociales y que rápidamente se hizo viral, en el que se escucha a la mujer referirse en distintas ocasiones a la oficial como “cerda” y “perra”.

A continuación te contamos quién es Lady Esbelta, Jessica Fernanda Moreno y otros detalles de ella como:

¿Quién es Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

¿Qué edad tiene Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

¿Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

¿Cuántos hijos tiene Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

¿Qué estudió Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

¿En qué ha trabajado Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

¿Quién es Lady Esbelta, Jessica Fernanda Moreno?

Jessica Fernanda Moreno, ahora conocida como Lady Esbelta, ‘Lady Alcoholímetro’ o ‘Lady Cerda’, insultó a una mujer policía luego de que en un punto de revisión del alcoholímetro, su acompañante quien conducía el automóvil en el que iba a bordo excedió los grados de alcohol permitidos, lo que generó molestia de las implicadas.

¿Qué edad tiene Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

No hay registro sobre cuál es la edad de Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta.

¿Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta tiene esposo?

Se desconoce si Lady Esbelta tiene esposo o si actualmente se encuentra en alguna relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

Hasta ahora no se conoce cuál es la fecha de nacimiento de Jessica Fernanda Moreno, también conocida como Lady Alcoholímetro o Lady Cerda.

¿Cuántos hijos tiene Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

A la fecha no existe información pública que confirme si Jessica Fernanda Moreno tiene hijos.

¿Qué estudió Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

No se conoce qué estudió Lady Esbelta ni cuál es su grado de académico.

¿En qué ha trabajado Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta?

No hay información sobre la actividad laboral de Lady Alcoholímetro, Jessica Fernanda Moreno.

Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta, ya fue denunciada por mujer policía

En un video que circula en redes sociales, Jessica Fernanda Moreno, Lady Esbelta, se observa a la joven en el punto del alcoholímetro mientras insulta a una mujer policía por su aspecto físico.

La grabación muestra a Lady Alcoholímetro mientras también graba a la mujer policía y posa para el video de la oficial.

“Ay grábame, hola, mi amor. ¿A dónde me vas a subir? ¿A TikTok? ¿O a Instagram para salir así? ¿A dónde me vas a subir gorda?”, se le escucha decir a la mujer bautizada como Lady Esbelta.

La mujer acusó que la policía le rompió su billete de 500 pesos, dinero que presuntamente usaría como “mordida”, y menospreció la marca del celular de oficial.

“Me rompió mi billete de 500 pesos, es lo que gana a la semana la cerda. Me graba, yo también la grabo... con su OPPO 20, que apenas le alcanza a la cerda”, señala Lady Esbelta en el video.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que la mujer policía agredida interpuso una denuncia por el delito de discriminación, por lo que fue abierta una carpeta de investigación tras los insultos de Lady Esbelta.