Día Internacional de la Mujer: este fue el mensaje en el Zócalo de la CDMX

“Siempre vivas, libres e iguales” fue el mensaje monumental en el Zócalo de la CDMX en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que su gobierno respalda la lucha de las mujeres y anunció que buscan crear el primer sistema de cuidados del país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Clara Brugada encabezó el mensaje monumental en el Zócalo de la CDMX.

En la plancha del Zócalo cerca de cuatro mil mujeres se dieron cita para formar con sombrillas moradas y blancas el mensaje: “Siempre vivas, libres e iguales #8M”.

El mensaje ocupó gran parte de la plancha del Zócalo y las participantes no dudaron en lanzar consignas a favor de los derechos de las mujeres.

En la conformación del mensaje en letras monumentales, Clara Brugada indicó que este es un mensaje para recordar que la lucha feminista debe ser más fuerte y organizada.

Destacó que se desea mandar un mensaje al mundo para decirle “ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”.

Clara Brugada recalcó que el Día Internacional de la Mujer no se trata de una fecha para felicitar, sino de un día de lucha, de memoria, para evaluar lo que las mujeres deben de hacer para seguir ganando derechos en la sociedad.

Clara Brugada anuncia programas y políticas para fortalecer los derechos de las mujeres

En su mensaje, Clara Brugada manifestó su respaldo a todas las mujeres que decidan participar en la marcha del 8M .

“Quiero aprovechar para decir que mañana miles de mujeres tomarán las calles de esta ciudad, a todas ellas les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; les decimos, el Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad” Clara Brugada

Aseguró que su gobierno respalda la lucha de las mujeres y muestra de ello es que se han impulsado políticas que buscan su protección a través del cuidado y la justicia.

“Hemos impulsado y continuamos haciendo un conjunto de acciones a favor de los derechos de la mujer” Clara Brugada

Expuso las diversas acciones que su administración impulsa para avanzar en la igualdad de género en la capital del país, como:

La construcción de 200 Casas de las 3R’s

Creación 300 centros de Cuidado y Desarrollo Infantil de cara al 2030

Se buscará consolidar a la capital como la primera entidad federativa del país en declarar la erradicación de la división sexual del trabajo

Programas sociales: Mujeres Cuidadoras, Mujeres Sanas, Infancias Protegidas y Desde la Cuna.

Construcción de 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras

Activación de 14 acciones de Alerta de Género

Reducción del 35% en el delito de feminicidio en el último año, con 95% de responsables con órdenes de aprehensión.

Clara Brugada señaló que se envió al Congreso de la ciudad la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, con la que se busca crear el primer sistema de cuidados del país.

Esto para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, una labor que históricamente ha recaído en las mujeres.

“Enviamos al Congreso de la ciudad la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, la cual hará realidad la creación del primer Sistema Público de Cuidados en todo el país, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados especialmente en las mujeres” Clara Brugada

Pese a los avances, Clara Brugada destacó que aún existen pendientes para lograr justicia plena para las mujeres.

Se comprometió a fortalecer las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, entre ellas: