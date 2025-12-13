El Día de la Virgen en la Basílica de Guadalupe este 2025 dejó como resultado cifra récord de visitantes, con casi 13 millones de asistentes, aunque también se reportaron 15 arrestos.

Y es que de acuerdo con las autoridades, millones de peregrinos continuaron arribando a lo largo de hoy viernes 12 de diciembre hasta las puertas de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

Este fue el balance del Día de la Virgen en la Basílica de Guadalupe

La celebración número 494 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac dejó una cifra récord en la Basílica de Guadalupe, al registrarse casi 13 millones de visitantes.

Según informó el alcalde Janecarlo Lozano, esta afluencia de peregrinos es un récord histórico para la Basílica de Guadalupe, al superarse los 12 millones 500 mil visitantes que se registraron en 2024.

Cifras oficiales brindadas por las autoridades, hasta las 19:00 horas de este viernes se tenían contabilizados 12 millones 800 mil peregrinos, cifra que supera ya en 300 mil personas al récord anterior.

Autoridades de la CDMX manifestaron que las puertas de la Basílica de Guadalupe fueron cerradas en punto de las 20:00 horas como parte del operativo de seguridad y ordenamiento.

En este sentido se informó que también fueron arrestadas 15 personas, de las cuales 14 de ellas señaladas como generadores de violencia, así como una más acusada de robo.

De igual forma, fueron atendidos 30 perros peregrinos que fueron abandonados, en tanto se les buscará un lugar para su adopción.

Será hasta este sábado 13 de diciembre cuando el recinto reabra sus puertas a partir de las 06:00 de la mañana, para continuar recibiendo feligreses que visiten a la Virgen de Guadalupe.