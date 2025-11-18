El Papa León XIV planea una gira por América Latina en 2026 con visita a la Basílica de Guadalupe, en México.

Se dieron a conocer cuáles son las intenciones de futuros viajes que realizaría el Papa León XIV y todo apunta a que su destino es Latinoamérica.

Papa León XIV quiere visitar la Basílica de Guadalupe en su gira por América Latina 2026

Durante su salida de la residencia papal, en Castel Gandolfo, León XIV expresó su intención de hacer una gira en 2026 por América Latina.

El sumo pontífice, además, dejó en claro que uno de sus deseos es visitar la Basílica de Guadalupe.

Basílica de Guadalupe (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Al ser cuestionado sobre viajar a Latinoamérica, el Papá León XIV respondió de forma positiva.

Además de la Basílica de Guadalupe, el Papá León mencionó que su gira llegaría a estos destinos:

Uruguay

Argentina

Perú

¿Cuándo iniciará la gira por América Latina 2026 del Papa León XIV?

De momento, no se tienen fechas sobre cuándo arrancará la gira del Papa León XIV por América Latina.

Según detalló el sumo pontífice de la iglesia católica, el llamado año jubilar ha provocado que se mantenga realizando actividades todos los días.

Por tal motivo, no ha podido definir el inicio de su gira por Latinoamérica.

León XIV explicó que las visitas papales estarán organizándose poco a poco cuando termine el Jubileo 2025.

Cabe señalar que el Jubileo de este año arrancó el pasado 24 de diciembre 2024, cuando el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en Roma.

Por lo que el Jubileo 2025 terminará hasta el próximo 6 de enero 2026.