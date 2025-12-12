Este 12 de diciembre se reporta que la Basílica de Guadalupe espera recibir 13 millones de peregrinos, por lo que la CDMX despliega un operativo con 5 mil policías.

CDMX se prepara con 5 mil policías para la llegada de 13 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, revelaron que la CDMX está lista para recibir a 13 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe.

❤️MULTITUD DE PEREGRINOS LLENA LA BASÍLICA ESTE 12 DE DICIEMBRE



Así luce la Basílica de Guadalupe en este #12DeDiciembre, donde se espera la llegada de 13 millones de fieles para visitar a la #VirgenDeGuadalupe.

pic.twitter.com/8AT3DO05LY — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) December 12, 2025

Es por eso que presentaron el Operativo Basílica 2025, con más de 5 mil policías para recibir a 13 millones de peregrinos, y así garantizar la seguridad física y patrimonial en la Basílica de Guadalupe.

Pero además, también se reveló que, como parte del operativo se estarán desplegando:

255 patrullas

73 motocicletas

15 grúas

13 ambulancias

5 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

2 helicópteros Cóndores

El operativo Basílica 2025 que recibirá a 13 millones de peregrinos, también contará con la presencia del personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes estarán brindando apoyo a los perros que acompañen a los peregrinos con alimento y atención veterinaria en caso de ser requerido.

“El día más fuerte es el jueves 11 de diciembre, que es cuando llega el mayor flujo de peregrinos, todo el día del 11 y por supuesto la madrugada del 12 de diciembre, pero todavía el 13 y 14 llegan muchos más” César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX

Cabe recordar que el año pasado, la Basílica de Guadalupe recibió a 12.3 millones de peregrinos, por lo que en comparación, la cifra aumentó este 2025.