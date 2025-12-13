La peregrinación por el Día de la Virgen ha traído a la Ciudad de México (CDMX) miles de peregrinos de todo México; sin embargo, la acumulación de basura sigue siendo un problema persistente.

De acuerdo con la información preliminar, se tienen contabilizadas más de mil toneladas de basura en la CDMX tras el paso de la peregrinación del Día de la Virgen de Guadalupe.

Reportan más de 1000 toneladas de basura tras peregrinación del Día de la Virgen

A la tarde de este viernes 12 de diciembre, se reportaba la recolecta de más de 1.2 toneladas de basura por las peregrinaciones del Día de la Virgen, que atraen a miles de personas a la CDMX.

Más de 1000 toneladas de basura tras peregrinación del Día de la Virgen (Cuartoscuro / Alberto Roa)

Cabe mencionar que el gobierno de la CDMX espera que la cifra aumente a 2 mil toneladas de basura después del 12 de diciembre, pues es uno de los retos planteados previo al evento.

Las toneladas de basura se presentan en medio de un gran problema, pues los trabajadores de limpia exigen que sean reconocidos como trabajadores de gobierno, a fin de entrar al sindicato único.

Como parte de su protesta, los trabajadores de limpia lanzaron basura sobre la avenida Fray Servando y la quemaron. Amenazaron con seguir las protestas hasta que se cumplan sus demandas.