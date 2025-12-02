Las peregrinaciones para la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX) comienzan, pero con ello los perros peregrinos que son abandonados en este recorrido.

Ante ello, a través de la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la capital, organizó un movimiento para poder registrarse como voluntario en ayuda a los perros peregrinos.

Así puedes ayudar a los perros peregrinos abandonados en la Basílica de Guadalupe en CDMX

Iniciando el mes de diciembre muchos pobladores colindantes a la CDMX deciden hacer peregrinaciones para visitar la Basílica de Guadalupe, pero con ellos los perros que los siguen en el recorrido.

Más allá de la peregrinación, por años se ha hablado de los perros peregrinos que son abandonados en la Basílica de Guadalupe en CDMX.

Perro peregrino abandonado en la Basílica de Guadalupe en CDMX en 2024. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Ante ello, Agatan realiza este año un registro para voluntarios que desean ayudar a los perros peregrinos a quienes les buscarán un hogar y no queden abandonados en las calles de la CDMX.

Pero ¿Cómo me registro? Este se hace mandando un correo a:

coordinacion.agatan@gmail.com

ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx

Este se realizará del 8 al 13 de diciembre bajo el nombre de Operativo Perro Peregrino.

Lo que se desconoce es la información que debes mandar a los correos del registro, pero se sugiere sea:

Nombre

Edad

Alcaldía donde se reside

La leyenda ‘quiero ser voluntario en el Operativo Perro Peregrino

Estas son las formas en que puedes apoyar a los perros peregrinos de la Basílica de Guadalupe en CDMX

Además del registro para ser voluntario, también se puede apoyar de otras formas a los perros peregrinos abandonados de la Basílica de Guadalupe en CDMX.

Según Agatan estas son las formas en que se pueden ayudar:

Hogar temporales

Acompañamiento en la madrugada durante los días de peregrinación

Donación de alimento

Apoyo en el traslado a espacios de resguardo

Apoyo en promoción para su adopción

Apoyo en el paseo de perros mientras encuentran un resguardo de gobierno