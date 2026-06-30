Detienen a la pareja de Fátima Cid por su presunto asesinato

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó, a través de un comunicado, la detención de Joel Ricardo “N”, pareja de Fátima Cid, por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la joven.

De acuerdo con la dependencia, tras las investigaciones realizadas por la FIPEDE de la Fiscalía capitalina, Joel Ricardo “N” fue detenido el pasado 23 de junio de 2026.

Fátima Cid fue vista por última vez el 21 de junio de 2026, luego de salir de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX, donde laboraba como auxiliar de enfermería.

Según la denuncia presentada por sus familiares, la joven salió de trabajar, pero nunca regresó a su domicilio, por lo que fue reportada como desaparecida.

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¿De qué delito acusan a Joel Ricardo “N”, pareja de Fátima Cid?

La Fiscalía de la CDMX informó que, tras la denuncia por la desaparición de Fátima Cid, personal ministerial, pericial y elementos de la Policía de Investigación activaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes.

También participó la Fiscalía Especializada en Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE).

Como parte de las diligencias, las autoridades recabaron entrevistas, analizaron videograbaciones y realizaron trabajos de campo que permitieron establecer la presunta participación de Joel Ricardo “N” en la desaparición y asesinato de la joven.

El 23 de junio de 2026, agentes de la PDI lo detuvieron en flagrancia y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención. La Fiscalía formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

Detienen a la pareja de Fátima Cid por su presunto asesinato (Fiscalía CDMX)

Dictan prisión preventiva a Joel Ricardo “N”, pareja de Fátima Cid

La Fiscalía capitalina informó que, tras la audiencia inicial, un juez impuso a Joel Ricardo “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para este martes 30 de junio a las 14:30 horas.

La Fiscalía también señaló que, tras la detención de Joel Ricardo “N”, fue posible localizar el cuerpo sin vida de Fátima Cid en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, a la altura del paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México, con el apoyo de autoridades del Estado de México y Morelos.