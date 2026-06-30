Fátima Ozoara Cid, estudiante y auxiliar de enfermería que desapareció en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), fue localizada sin vida durante la madrugada de este martes 30 de junio de 2026.

El cuerpo de la joven fue encontrado en una zona ubicada entre los límites del Estado de México y Querétaro, luego de que familiares y amigos realizaran bloqueos en Periférico Sur para exigir avances en la búsqueda y su localización con vida.

Confirman hallazgo sin vida de Fátima Ozoara Cid

La mañana de este martes 30 de junio, un familiar de Fátima Ozoara Cid confirmó en redes sociales que la joven fue localizada sin vida.

La confirmación se dio tras la difusión de su ficha de búsqueda con la leyenda “localizada sin vida”, lo que puso fin a varios días de incertidumbre para sus seres queridos.

De acuerdo con información publicada por distintos medios, el cuerpo fue encontrado en el municipio de Tenancingo, en una zona cercana a los límites entre el Estado de México y Querétaro.

Sin embargo, otras versiones señalan que el hallazgo ocurrió sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Ocuilán, Estado de México.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las condiciones en las que fue localizado el cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a los familiares acudir para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo de Fátima Ozoara Cid.

Hay un detenido por la desaparición de Fátima Ozoara Cid

Antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo, las autoridades capitalinas informaron sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con la desaparición de Fátima Ozoara Cid.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad del sospechoso ni el tipo de vínculo que mantenía con la víctima.

De manera oficial, continúa siendo la única persona detenida en relación con este caso, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer los hechos.