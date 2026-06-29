En algo inesperado; pero que sus fans agradecen, Cinemex proyectará en sus pantallas el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, con apoyo de Sony Music.

Si te interesa ir a ver el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en las salas de Cinemex, a continuación te daremos los detalles que se tienen.

¿Cuándo será el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex?

De momento no hay fecha para la proyección del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex, la exhibidora solo dio el anuncio como tal del evento.

Primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex (Cinemex)

Sin embargo, Cinemex tiene la costumbre de avisar de sus proyecciones especiales unas semanas antes de que estas se den.

Por lo que tendríamos el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en cine, durante el mes de julio o a más tardar en agosto de este 2026.

Fans apuestan a que lo pondrán en fechas posteriores al final del Mundial 2026, para aprovechar el vacío que este va a dejar, en términos de entretenimiento en México.

También está la posibilidad de que salga antes del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, pues se espera que esta película acapare todas las salas disponibles de Cinemex.

Juan Gabriel ( Juan Gabriel Twitter @soyjuangabriel)

¿Dónde se proyectará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex?

Tampoco se ha dado a conocer las sedes donde estará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex, quedando todo en el aire de momento.

No obstante, es casi seguro que el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex se presente en las salas más importantes de diversas ciudades de México.

Se apunta a los complejos de mayor afluencia, así como los recién remodelados del concepto Market, que de momento son la tarjeta de presentación de la marca.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de la fecha de estreno y salas donde estará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Cinemex.