A un año de la desaparición de Kimberly Moya, familiares de la joven estudiante del CCH Naucalpan se manifestaron afuera de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir respuestas.

En las inmediaciones de la FGR, la familia de la joven e integrantes de colectivos de búsqueda, realizaron un plantón con el fin de presionar a las autoridades para que sigan las indagatorias.

Cabe recordar que el 2 de octubre de 2025, Kimberly Moya salió de su domicilio en la zona de San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan, pero desde entonces está desaparecida.

Continúa la búsqueda de Kimberly Moya (Michelle Rojas)

Protestan en la FGR por Kimberly Moya a un año de su desaparición

A un año de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, familiares y colectivos de búsqueda instalaron un plantón frente a la sede de la FGR en Ciudad de México.

En la protesta pacífica exigieron a la institución federal atraer formalmente las investigaciones, ante la falta de resultados de las autoridades del Estado de México.

La movilización recordó que el 2 de octubre de 2025, la estudiante de 16 años del CCH Naucalpan fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa tras salir de su domicilio.

A pesar de que dos presuntos responsables están recluidos en el penal de Barrientos, la madre de la joven estudiante denunció que la investigación sigue paralizada.

Los manifestantes colocaron lonas e instalaron un campamento sobre Insurgentes Sur, prometiendo mantener el plantón frente a la dependencia federal hasta obtener respuestas sobre su paradero.

Kimberly Moya desapareció el 2 de octubre de 2025

Kimberly Hilary Moya González, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan, desapareció el 2 de octubre tras salir de su domicilio para imprimir una tarea escolar en Naucalpan.

Cámaras del C4 del Estado de México captaron el momento en que la joven acudió a un negocio y, de acuerdo con reportes, habría sido secuestrada al ser obligada a subir a un vehículo.

Vinculan a proceso a sospechosos de la desaparición de Kimberly Moya (Michelle Rojas)

Por el caso han sido detenidos Gabriel Rafael y Paulo Alberto, sujetos que trabajan en un taller donde se localizó ropa y calzado con muestras de ADN que coincidieron con el perfil genético de la joven.

Ambos fueron ingresados al penal de Barrientos tras ser vinculados por desaparición cometida por particulares, mientras que la búsqueda de la estudiante continúa activa por familiares y autoridades.