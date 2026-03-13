Un sismo de magnitud 3.7 sacude Ticul, Yucatán este viernes 13 de marzo de 2026.

De manera inusual se registró este movimiento telúrico a 18 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán.

Mientras que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó el sismo a las 09:55 horas de este 13 de marzo.

Inusual sismo en Ticul, Yucatán de magnitud 3.7 no provoca daños

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán con base a la información preliminar que tiene después de este sismo magnitud 3.7, hasta el momento no se registran daños materiales.

Además aclararon a través de sus cuentas de redes sociales que este movimiento telúrico no representa un riesgo para la población de Yucatán.

Tras pasar un par de horas del sismo magnitud 3.7 en Ticul, al punto de las 11:26 horas, Protección Civil de Yucatán, comunicó que no han recibido reportes de afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios aledaños.

Protección Civil de Yucatán mantiene vigilancia tras sismo magnitud 3.7

Además por este sismo en Ticul, Protección Civil de Yucatán aseguró que se mantiene en vigilancia y coordinación con los 106 municipios del estado.

Sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas humanas por este sismo que sorprendió a los habitantes de Ticul.

Hasta el momento no se han recibido o reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios aledaños, manteniéndose la coordinación con los 106 municipios del estado. (2/2) — Protección Civil Yucatán (@procivy) March 13, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo? esto dice CENAPRED

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) da una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de sismo, tanto antes del temblor como durante y después; aquí te decimos cuáles son estos pasos a seguir:

Antes:

Preparar tu plan familiar de protección civil

Organizar y participar en simulacros de evacuación

Identificar las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisar constantemente las instalaciones de gas y luz

Preparar mochila de emergencia

Durante:

Conservar la calma y ubícate en la zona de seguridad

Alejarse de objetos que puedan caer y de ventanas

Si se encuentra en tu automóvil, estaciónate y alejarse de edificios, árboles de gran altura o postes

Si se encuentra en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas

Después:

Revisar su casa después de un sismo

Utilizar el teléfono sólo en caso de emergencia

No encender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay fuga de gas

Mantenerse informado, no propagar rumores y atender las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerse alerta



















