Un sismo de magnitud 3.7 sacude Ticul, Yucatán este viernes 13 de marzo de 2026.
De manera inusual se registró este movimiento telúrico a 18 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán.
Mientras que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó el sismo a las 09:55 horas de este 13 de marzo.
Inusual sismo en Ticul, Yucatán de magnitud 3.7 no provoca daños
De acuerdo con Protección Civil de Yucatán con base a la información preliminar que tiene después de este sismo magnitud 3.7, hasta el momento no se registran daños materiales.
Además aclararon a través de sus cuentas de redes sociales que este movimiento telúrico no representa un riesgo para la población de Yucatán.
Tras pasar un par de horas del sismo magnitud 3.7 en Ticul, al punto de las 11:26 horas, Protección Civil de Yucatán, comunicó que no han recibido reportes de afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios aledaños.
Protección Civil de Yucatán mantiene vigilancia tras sismo magnitud 3.7
Además por este sismo en Ticul, Protección Civil de Yucatán aseguró que se mantiene en vigilancia y coordinación con los 106 municipios del estado.
Sin que hasta el momento se reporten daños materiales o pérdidas humanas por este sismo que sorprendió a los habitantes de Ticul.
¿Qué hacer en caso de sismo? esto dice CENAPRED
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) da una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de sismo, tanto antes del temblor como durante y después; aquí te decimos cuáles son estos pasos a seguir:
Antes:
- Preparar tu plan familiar de protección civil
- Organizar y participar en simulacros de evacuación
- Identificar las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo
- Revisar constantemente las instalaciones de gas y luz
- Preparar mochila de emergencia
Durante:
- Conservar la calma y ubícate en la zona de seguridad
- Alejarse de objetos que puedan caer y de ventanas
- Si se encuentra en tu automóvil, estaciónate y alejarse de edificios, árboles de gran altura o postes
- Si se encuentra en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas
Después:
- Revisar su casa después de un sismo
- Utilizar el teléfono sólo en caso de emergencia
- No encender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay fuga de gas
- Mantenerse informado, no propagar rumores y atender las recomendaciones de las autoridades
- Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerse alerta