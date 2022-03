Culpan a Sandra Cuevas de borrar murales del mercado Juárez, afuera del Metro Cuauhtémoc

Ciudadanos de la colonia Juárez culparon a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de borrar murales del mercado de la localidad.

A través de un vídeo en Twitter, los vecinos de la colonia Juárez hicieron un llamado a la alcaldesa de Cuauhtémoc a detener la destrucción del mercado.

Aseguraron que les parece sumamente grave y “un acto de ignorancia” utilizar recursos públicos de la alcaldía para borrar un mural que embellece la zona.

Los civiles apuntaron que los murales, ubicados afuera del Metro Cuauhtémoc, construyen un discurso, decoran y “educan” visualmente a los habitantes de la colonia Juárez.

Asimismo, pidieron a Sandra Cuevas que detenga la amenaza que viven los murales de ser desvanecidos y retire las instrucciones de eliminarlos.

Demandaron a Sandra Cuevas hacer las gestiones pertinentes para que se retire la pintura que cubre el mural pues dijeron que reprueban la decisión de quitarlos.

Por último, requieren a Sandra Cuevas que se ponga en contacto con ellos para tratar la situación, pues “aún están muy a tiempo” de que se revierta el daño.

Como parte del acuerdo reparatorio al que llegó Sandra Cuevas con los policías que la acusaron de:

La alcaldesa de Cuauhtémoc les ofreció una disculpa pública, sin embargo, no reconoció que haya hecho algún daño a los servidores.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco.

Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, haya hecho algún daño a los compañeros”.

Vecinos de la colonia Juárez