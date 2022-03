La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habría invalidado el acuerdo reparatorio debido a que en su disculpa pública a policías no aceptó que los dañó, advierten.

Este jueves 24 de marzo, Sandra Cuevas ofreció una disculpa pública a los policías que la acusan de robo y discriminación, como parte de un acuerdo reparatorio al que llegó con los afectados.

Sin embargo, el acuerdo reparatorio podría invalidarse debido a que en su disculpa, Sandra Cuevas insistió en rechazar que haya causado un daño a los policías que la denunciaron.

De acuerdo con el abogado Fernando Chacón, Sandra Cuevas podría haber invalidado el acuerdo reparatorio con los policías porque en su disculpa no aceptó que los dañó.

Por medio de Twitter, el especialista en derecho legislativo advirtió que Sandra Cuevas podría haber invalidado el acuerdo reparatorio, por lo que tampoco debería acceder a la extinción de la acción penal.

Al señalar que en el derecho la precisión del lenguaje es fundamental, el abogado resaltó que los policías que denunciaron a Sandra Cuevas deberían retirarle el perdón tras su disculpa pública.

El abogado resaltó que en sentido estricto, Sandra Cuevas debió pedir “perdón” a los policías, pues éste se solicita “cuando quien laceró a otro/a fue directamente la persona que realizó el daño”.

Asimismo, dijo que las víctimas ofrecieron el perdón a Sandra Cuevas, pero la alcaldesa de Cuauhtémoc ofreció una “disculpa” en la que además no reconoció los hechos.

Por lo anterior, Chacón advirtió que la ejecución del sobreseimiento del evento delictivo y otorgar el acuerdo repertorio a la acusada por los policías, es un contrasentido.

Bajo esta lógica, el especialista dijo que debería desecharse el acuerdo reparatorio hasta que Sandra Cuevas acepte que dañó a los policías y les pida perdón.

Cabe destacar que Sandra Cuevas ofreció este jueves 24 de marzo una disculpa pública a los 2 policías que la denunciaron por discriminación y robo.

Lo anterior debido a que llegó un acuerdo reparatorio con los 2 policías, ante lo cual se sobresee el caso en su contra y se eliminan las medidas cautelares como la suspensión como alcaldesa de Cuauhtémoc.

Pese a ello, al ofrecer su disculpa pública, Sandra Cuevas destacó que no reconoce los hechos y negó que haya causado algún daño a los elementos que la acusaron.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco.

Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, haya hecho algún daño a los compañeros”.

SANDRA CUEVAS