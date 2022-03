Claudia Sheinbaum: Quedó demostrado que caso de Sandra Cuevas no tenía que ver con política

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, señaló que quedó demostrado que el caso de Sandra Cuevas “no tenía nada que ver con política”.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum refirió que al aceptar Sandra Cuevas su culpabilidad, demuestró que hay justicia en su gobierno .

En este sentido, dijo que pese a que diversos integrantes de partidos de oposición acusaron que el caso de Sandra Cuevas se trataba de una persecución política de su parte, este jueves se demostró que no fue así.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que con el caso de Sandra Cuevas, la CDMX ha mostrado que nadie está por encima de la ley independientemente de su cargo.

Lo anterior, destacó, quedó evidenciado por el actuar tanto de la Fiscalía de la CDMX como del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

La mandataria capitalina insistió en que no era un tema político, sino que había víctimas y un delito que Sandra Cuevas había cometido , mismo que este jueves terminó por aceptar.

Sobre los actores políticos que la acusaron de emprender una persecución política contra Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum señaló que así como la alcaldesa de Cuauhtémoc también deben pedir disculpas.

Aclaró que no es un asunto personal, pero quienes la acusaron de persecución política contra la alcaldesa deberían ofrecer disculpas.

“Al igual que la alcaldesa también tendrían que pedir disculpas, pues a la ciudadanía, al pueblo de la CDMX. No es un asunto personal, para mí no es un tema personal, pero sí tienen que ofrecer disculpas por sus palabras. Hoy se demostró que no tenía nada que ver con un tema político, sino que era un asunto de justicia”.

Claudia Sheinbaum