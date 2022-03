Sandra Cuevas acepta haber golpeado policías; regresará a ser alcaldesa tras curso de manejo de ira

Sandra Cuevas es golpeadora de policías. No lo decimos nosotros en Barruntos Políticos, ella lo acaba de aceptar ante un juez. Era o eso o entrar a prisión, porque la evidencia era clara, era mucha y perdería el juicio.

Poco le importó a la todavía ex alcaldesa de Cuauhtémoc eso de limpiar su nombre o pisar la cárcel para demostrar el atropello, cual Nelson Mandela. Porque recordemos: Ella negó haberlos golpeado y robarles sus radios. Ella, Sandra Cuevas la golpeapolicías, dicho por ella, acusó a Claudia Sheinbaum de acoso político. Ella en su defensa siempre dijo que era inocente. Muchos le compraron la historia.

Hoy lo aceptó: sí violó la ley. No solo queda como golpeadora, robaradios, sino como mentirosa. Regresa a ser alcaldesa, eso de vivir fuera del presupuesto no se le da, pero regresa cuestionada, debilitada.

Ojo, todo esto es dicho por ella. Antes de que se enoje. Ella aceptó todo lo que hizo, pero más importante ella aceptó que mintió.

Ahora le toca hacer lo siguiente:

Comprar radios nuevos

Asistir a un curso de manejo de la ira

Pedir disculpas publicas

Indemnizar a los policías

Lo que ya no puede hacer es seguir acusando a los poderes de la CDMX de que la persiguen, porque no se puede perseguir a quien no tiene futuro político.