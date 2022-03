Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, se disculpó por presunto abuso de autoridad.

Cabe destacar que la funcionaria pública llegó un acuerdo reparatorio con los policías que la acusaron del delito previamente mencionado.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco.

Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, haya hecho algún daño a los compañeros”.

Sandra Cuevas