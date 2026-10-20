La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, registró por tercer mes consecutivo una disminución en la incidencia delictiva, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre agosto y septiembre de 2026, los delitos pasaron de 2 mil 639 a 2 mil 482, lo que representa una reducción mensual de 5.9 por ciento.

La demarcación también reportó cero feminicidios durante los primeros nueve meses de 2026.

La alcaldía Cuauhtémoc atribuyó estos resultados a una estrategia que combina patrullaje, prevención situacional, recuperación del espacio público y mejoramiento del entorno urbano en sus 33 colonias.

Ale Rojo de la Vega destaca estrategia de seguridad en Cuauhtémoc

La estrategia Cuauhtémoc Construye Paz contempla la coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y los siete sectores de la Policía de la Ciudad de México, además de acciones para atender factores de riesgo y mejorar las condiciones de convivencia.

Entre las medidas implementadas se encuentra Brilla Cuauhtémoc, mediante la cual se han intervenido más de 100 mil luminarias, tanto con la instalación de nuevas unidades como con la reparación de las existentes.

En materia de ordenamiento de la vía pública, la alcaldía reportó cerca de 10 mil acciones que han permitido liberar más de 1.6 millones de metros de vialidades de objetos y obstáculos que dificultaban el tránsito.

La administración también informó que ha reducido en 5 mil 400 el número de vehículos abandonados en las calles de las 33 colonias durante dos años. Estas unidades pueden propiciar acumulación de basura y deterioro del entorno, por lo que su retiro forma parte de las labores de recuperación del espacio público.

Cuauhtémoc reduce 5.9% los delitos en septiembre y suma tres meses a la baja. (Cortesía)

Cuauhtémoc refuerza atención a mujeres y aplicación de la Ley de Cultura Cívica

Como parte de las acciones de atención a las mujeres, la demarcación cuenta con 543 Puntos Violeta, espacios donde pueden solicitar ayuda ante situaciones de riesgo. Cuando se activa el protocolo, acude un binomio de la Policía Auxiliar y se puede brindar acompañamiento jurídico y psicológico.

La alcaldía también señaló que más de 52 agresores de mujeres se encuentran en prisión, como parte de las acciones relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se han remitido a más de 4 mil 200 personas por cobrar cuotas a automovilistas para permitirles estacionarse en la vía pública y a más de 600 por tirar basura en la calle. Asimismo, cada semana se retiran más de mil 800 toneladas de residuos de tiraderos clandestinos.

Recuperación de parques, calles y deportivos forma parte de Cuauhtémoc Construye Paz

Las acciones de recuperación urbana incluyen la rehabilitación de más de 500 espacios, entre banquetas, mercados y parques como Río de Janeiro y López Velarde. También se realizan trabajos de poda, mantenimiento de jardines, fuentes y monumentos, así como reencarpetado de calles.

La estrategia contempla, además, intervenciones en los nueve deportivos de la demarcación. Entre los trabajos recientes se encuentra la rehabilitación integral de la alberca del Deportivo Bicentenario, en la colonia Buenos Aires, junto con mejoras en más de 60 canchas y el impulso a actividades culturales en las casas de cultura.

La prevención situacional considera que la iluminación, el mantenimiento y el uso adecuado de los espacios públicos pueden contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Entre sus referencias conceptuales se encuentra la teoría de las ventanas rotas, planteada por George L. Kelling y James Q. Wilson en un artículo publicado en 1982, que analiza la relación entre el deterioro visible, el desorden y la percepción de seguridad.

La alcaldía señaló que continuará con las labores de prevención, ordenamiento y mantenimiento urbano mediante Cuauhtémoc Construye Paz, con el objetivo de atender factores de riesgo y mejorar las condiciones en que vecinas, vecinos y visitantes transitan y utilizan los espacios públicos.