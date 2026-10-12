La Alcaldía Cuauhtémoc dirigida por la alcaldesa, Ale Rojo de la Vega ha recuperado más de 500 espacios en distintas colonias durante la actual administración. La alcaldesa explicó que esto ha sido posible mediante trabajos de rehabilitación y mantenimiento que forman parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc e incluyen calles, banquetas, deportivos, canchas, ciclovías y plazas.

500 espacios han sido recuperados en la Alcaldía Cuauhtémoc (cortesía)

Entre las intervenciones recientes se encuentra la rehabilitación de las escaleras del predio ubicado en Rafael Delgado 32, en la colonia Obrera, que presentaban un desgaste considerable, así como el reencarpetado de 850 metros cuadrados en la Privada Vallarta, colonia Tabacalera.

500 espacios han sido recuperados en la Alcaldía Cuauhtémoc (cortesía)

Renace Cuauhtémoc contempla mantenimiento de espacios públicos

Las intervenciones responden a las necesidades de cada lugar, desde mejorar las condiciones de calles y accesos utilizados diariamente por las familias hasta recuperar espacios destinados al deporte y la convivencia.

500 espacios han sido recuperados en la Alcaldía Cuauhtémoc (cortesía)

Con estas acciones, la administración de Alessandra Rojo de la Vega mantiene los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura urbana en distintas zonas de la demarcación.