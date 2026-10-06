Más de 100 mujeres de Cuauhtémoc participaron en una Mega Clase de Jiu-Jitsu organizada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en la que aprendieron técnicas básicas de defensa personal para responder ante una situación de riesgo.

Durante la jornada, impartida por Valente Brothers Jiu-Jitsu México, las participantes practicaron movimientos de liberación de agarres, escapes y técnicas de control, utilizando el movimiento y las palancas para enfrentar una situación de agresión sin depender únicamente de la fuerza física.

Mega clase de Jiu-Jitsu en la alcaldía Cuauhtémoc (cortesía )

Jiu-Jitsu acerca herramientas de prevención y autocuidado

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, para acercar a las mujeres herramientas de prevención y autocuidado.

Además de la práctica de defensa personal, la clase permitió a las participantes realizar actividad física y conocer técnicas que pueden aplicar ante distintos tipos de agresión.

Mega clase de Jiu-Jitsu en la alcaldía Cuauhtémoc (cortesía )

Con este tipo de jornadas, la Alcaldía busca llevar actividades de prevención y autocuidado directamente a las mujeres de Cuauhtémoc.