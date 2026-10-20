El exalcalde Gustavo García Bello formalizó su aspiración para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Zihuatanejo de Azueta, con una propuesta centrada en fortalecer la organización territorial y ampliar la participación ciudadana.

Su proyecto plantea una mayor cercanía con colonias, comunidades y distintos sectores sociales para identificar necesidades locales y consolidar la estructura partidista.

Además, Gustavo García Bello destacó la importancia de la unidad interna, la capacitación de la militancia y la defensa del voto como elementos clave rumbo a las elecciones 2027.

Gustavo García Bello propone fortalecer los comités vecinales de Morena en Zihuatanejo

Uno de los principales ejes de su propuesta consiste en reforzar la organización territorial mediante el trabajo por colonias, manzanas y comunidades. La intención es establecer espacios de diálogo que permitan identificar las necesidades locales y fomentar una mayor participación de la ciudadanía.

El proyecto también plantea ampliar la comunicación con comerciantes, profesionistas, organizaciones sociales y otros sectores del municipio, con el propósito de incorporar sus inquietudes al trabajo organizativo del movimiento.

García Bello sostuvo que la cercanía con la población y la participación activa de la militancia deben ser elementos centrales de esta nueva etapa. En ese sentido, planteó mantener una presencia constante en el territorio y fortalecer los mecanismos de colaboración entre los integrantes de Morena.

Morena en Zihuatanejo busca fortalecer su estructura y la defensa del voto

Otro de los puntos expuestos por el aspirante se relaciona con la consolidación de una estructura organizada y capacitada para dar seguimiento a los procesos electorales y contribuir a la defensa del voto, con apego a la legislación vigente y respeto a la voluntad ciudadana.

Durante su intervención, García Bello reconoció el trabajo de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, así como el de Beatriz Mojica, en su función como coordinadora estatal de Morena en Guerrero.

Asimismo, expresó su disposición para sumarse a los esfuerzos del partido, privilegiar la unidad y contribuir al fortalecimiento del movimiento en Zihuatanejo de Azueta.

El exalcalde indicó que su registro representa una oportunidad para poner su experiencia al servicio de la organización municipal. Reiteró que el trabajo territorial, la proximidad con la ciudadanía y la participación de la militancia serán fundamentales para impulsar la estructura de Morena en el municipio.