La alcaldesa Ale Rojo de la Vega encabezó la jornada Amor Perrón en el Jardín Pushkin, donde la Alcaldía Cuauhtémoc brindó 578 atenciones a animales de compañía mediante esterilizaciones, vacunaciones, valoraciones médicas y desparasitaciones. Además, se promovió la adopción responsable de perros y gatos.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Desarrollo Social de la demarcación, con la participación de asociaciones, especialistas, empresas y organizaciones dedicadas al cuidado animal. Durante la jornada, visitantes también convivieron con perros que buscan una familia y pudieron pasearlos por el parque.

Amor Perrón ofrece esterilizaciones, vacunas y consultas veterinarias

Durante la jornada se realizaron 37 esterilizaciones, se aplicaron 152 vacunas antirrábicas y 26 vacunas adicionales, además de brindar 239 valoraciones médicas veterinarias y 67 desparasitaciones.

En materia de adopción, se recibieron cinco solicitudes y se concretaron dos adopciones. Asimismo, 50 personas se acercaron para conocer a los perros que buscan hogar y convivir con ellos.

En el evento participaron organizaciones como Consejo Ciudadano, Can Fest México, Pasos Perrunos, K7, Las Huellitas de Tori y JUDAM Veterinarios, además de agrupaciones invitadas como Los Lomitos de la Casa, Perritos House, Unión WHA y Fundación Toby. También colaboró la empresa Perfect Sense, dedicada a la producción de alimentos para animales.

Acompañada por las diputadas Frida Guillén y Tania Larios, así como por integrantes de su gabinete, Ale Rojo de la Vega destacó la importancia de fomentar la adopción y garantizar que los animales reciban cuidados y protección durante toda su vida.

La alcaldesa llamó a las personas interesadas en adoptar a considerar también a los perros que, por su edad, tamaño o temor, suelen tener menos oportunidades de encontrar una familia. Subrayó que adoptar implica asumir una responsabilidad permanente, incluida la atención médica durante la vejez y la garantía de un hogar seguro.

Amor Perrón en Cuauhtémoc: realizan 578 atenciones a animales de compañía (Cortesía)

Cuauhtémoc suma 16 mil atenciones animales durante la administración

Ale Rojo de la Vega señaló que Amor Perrón busca extenderse a las 33 colonias de Cuauhtémoc, mediante la colaboración entre organizaciones, rescatistas, especialistas y ciudadanía.

También hizo un llamado a evitar el abandono y el maltrato animal, así como a entender la adopción como un compromiso que debe mantenerse durante toda la vida de las mascotas.

Desde el inicio de la actual administración, el Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc ha brindado 16 mil atenciones y ha concretado 44 adopciones de perros y gatos.

Con estas acciones, la alcaldía busca ampliar los servicios de atención veterinaria, impulsar la adopción responsable y promover una cultura de cuidado y protección de los animales de compañía.