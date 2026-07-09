La expresión “¿Y si sí?”, que acompañó a la afición mexicana durante el Mundial 2026, reapareció en España después de que un reconocido medio deportivo la utilizara en redes sociales.

El Chiringuito TV publicó la frase junto a la bandera española, retomando el mensaje que durante semanas simbolizó la esperanza de México por romper sus barreras históricas en la Copa del Mundo.

El gesto llamó la atención de aficionados mexicanos y españoles, quienes identificaron el mismo tono de ilusión con el que el Tricolor afrontó su participación antes de quedar eliminado.

España adopta el “¿Y si sí?” para soñar con ganar el Mundial 2026

La publicación de El Chiringuito TV consistió únicamente en la frase “¿Y si sí?” acompañada por la bandera de España, sin agregar explicaciones adicionales al mensaje.

La expresión fue interpretada como una invitación para que la afición española imagine la posibilidad de conquistar el Mundial 2026, manteniendo vivas sus aspiraciones deportivas.

A diferencia de una afirmación, el mensaje plantea una posibilidad abierta, apelando a la emoción de los seguidores que observan a España avanzar en el torneo.

El uso de la frase generó comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios recordaron inmediatamente el origen del lema durante la campaña de la Selección Mexicana.

Así nació la frase que marcó el camino de México en el Mundial 2026

En México, “¿Y si sí?” surgió como una pregunta cargada de esperanza conforme la Selección Nacional avanzó con buenos resultados durante la fase inicial del Mundial 2026.

La frase pronto se convirtió en consigna, meme, amuleto y símbolo de confianza para millones de aficionados que soñaban con una actuación histórica jugando como anfitriones.

Aunque la eliminación frente a Inglaterra terminó con ese objetivo deportivo, el lema permaneció como uno de los mensajes más representativos del Mundial 2026 para la afición mexicana.