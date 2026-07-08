Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA, dio a conocer que el partido México vs Inglaterra rompió récord de audiencia con 60 millones de espectadores en el mundo, de acuerdo con datos de Marca.

“En cuatro ocasiones rompimos recordó de audiencia, siendo el partido de México vs Inglaterra el más visto del siglo con prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras” Gabriela Cuevas. Representante del Gobierno de México ante FIFA

De acuerdo con los datos comentados por Gabriela Cuevas en el programa de Ciro Gómez Leyva, el México vs Inglaterra fue el partido más visto del siglo.

El dato es casi el doble de los espectadores del partido México vs Ecuador, que fue visto pero 35 millones de personas.

Gabriela Cuevas concluye trabajo ante el Mundial 2026

Dijo que con el último partido, el México vs Inglaterra, su trabajo concluye como representante del gobierno de México ante la FIFA.

La representante dijo que fue un proyecto en el que se trabajó 20 meses como parte del Mundial 2026 en tres sedes.

Recordó que en México se recibieron a 16 selecciones para 13 partidos entre el 11 de julio y 5 de julio de 2026. Ademas cuatro partidos de repechaje.

Gabriela Cuevas presume reposicionamiento de México como marca país

Gabriela Cuevas resaltó el posicionamiento de México como marca país, es decir, con impacto positivo para el turismo y otros sectores en el mundo.

Ello frente a nota roja o incluso ante quienes no creían que seria posible el Mundial 2026 debido a las marchas de la CNTE y otros conflictos sociales.

De la misma manera destacó que Mexico fue el país que demostró sabe organizar cosas y en el que se vivió el mejor ambiente reportado en los diarios y televisiones del mundo.