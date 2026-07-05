Este domingo 5 de julio, la emoción por el partido entre México vs Inglaterra se vivirá en toda la Ciudad de México (CDMX), sede mundialista que contará con decenas de espacios para disfrutar del encuentro y celebrar un posible triunfo de la Selección Mexicana.

Con el objetivo de evitar una concentración masiva en el Ángel de la Independencia, el Gobierno de la CDMX habilitó diversos puntos de reunión en las 16 alcaldías, donde además de la transmisión del partido habrá conciertos, presentaciones musicales y actividades para toda la familia.

Las autoridades también desplegarán un amplio operativo de seguridad, movilidad y vigilancia con la participación de más de 40 mil servidoras y servidores públicos, además de ampliar a más de 100 espacios públicos para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.

Los puntos de la CDMX donde habrá festejos tras el México vs Inglaterra

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que los festejos se distribuirán en distintos puntos de la capital para descentralizar la concentración en el Ángel de la Independencia y ofrecer alternativas seguras a los aficionados.

Las sedes confirmadas son:

Monumento a la Revolución, con La Original Banda Limón, Tribal Monterrey y Marinés Ochoa

Deportivo Hermanos Galeana, con Sónex

Parque Tezozómoc, con Zona Rika

Parque Las Américas, con Mariachi Femenil Innovación Mexicana

Campo Revolución, con Danzonera Urban

Unidad Independencia, con Lost Acapulco

Alcaldía Álvaro Obregón, con un concierto de rock

Alcaldía Azcapotzalco, con Banda Tierra de Coyotes, Soberana Banda Niche y Adolescentes Orquesta

Alcaldía Gustavo A. Madero, con El Poder del Norte

Alcaldía Iztacalco, con Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argain, Sonidero Caribali, Sonido Tropical y Sonido Proyección

Alcaldía Iztapalapa, con una Fiesta Sonidera

Alcaldía La Magdalena Contreras, con espectáculos de cumbia y banda

Alcaldía Milpa Alta, con Banda Bucanera y Grupo Guayacán

Alcaldía Tláhuac, con Séptima Banda, Banda La Mera Mera, Rayito Colombiano y Sonidero Siboney

Alcaldía Tlalpan, con Banda La Exiliada y Ángeles de Charly

Alcaldía Venustiano Carranza, con Los Askis y Bandidos del Mambo

Alcaldía Xochimilco, con Toño Lizárraga

UTOPÍA Meyehualco, con Grupo Aroma

UTOPÍA Iztacalco, con Out of Control Army

UTOPÍA La Heroica, con La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Puntos de la CDMX donde habrá festejos tras el México vs Inglaterra (@ClaraBrugadaM)

CDMX refuerza operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra

Luego de los hechos registrados tras el partido entre México y Ecuador en el que murieron cuatro personas, el Gobierno de la CDMX implementará un operativo especial de seguridad para este domingo.

El despliegue contempla la participación de 40 mil funcionarios, entre ellos:

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

Más de 24 mil servidoras y servidores públicos de dependencias como Protección Civil, Heroico Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y áreas de atención de emergencias

En el corredor de Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta Avenida Juárez, se desplegarán 14 mil servidoras y servidores públicos, de los cuales 6 mil serán policías y 8 mil pertenecerán a distintas dependencias del Gobierno capitalino.

La jefa de Gobierno explicó que también se reforzarán los accesos y el perímetro de seguridad en el Ángel de la Independencia y en otros puntos de alta concentración.

En caso de que alguna sede alcance su capacidad máxima, se restringirá el acceso y las personas serán canalizadas a otros espacios mediante un sistema permanente de monitoreo.

Además, la Ciudad de México contará con 36 pantallas distribuidas en distintos puntos para seguir el partido entre México e Inglaterra.

Estas son las 36 pantallas en CDMX para ver el México vs Inglaterra (@GobCDMX / X)

La mayor ampliación se realizará en el corredor Reforma-Hidalgo, donde se instalarán seis pantallas adicionales para incrementar la capacidad de atención sin afectar las actividades programadas en el Monumento a la Revolución y Avenida Juárez.

Asimismo, permanecerán habilitados los 17 Festivales Futboleros distribuidos en diferentes alcaldías, además de los eventos organizados por cada demarcación y los operativos para reducir la venta de bebidas alcohólicas durante los festejos.