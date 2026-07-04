El Ayuntamiento de Tulum aceptó la renuncia de su tesorero, Vicente Francisco Aldape Moncada, tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El exfuncionario fue sorprendido por la Guardia Nacional mientras intentaba abordar un vuelo hacia Monterrey portando presuntamente armas de fuego.

El Ayuntamiento de Tulum oficializó renuncia de su tesorero, Vicente Francisco Aldape Moncada, tras ser detenido en Cancún

Vicente Francisco Aldape Moncada presentó su renuncia como tesorero de Tulum de manera formal e irrevocable, la cual fue aceptada y oficializada por el Ayuntamiento.

Renuncia Vicente Aldape, el hoy ex tesorero de #Tulum hasta ahí quedaron sus sueños de ser el sucesor de Diego Castañon pic.twitter.com/x4xq0CUkBS — Moises H (@MoisesHdez18) July 4, 2026

La renuncia fue dirigida al presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, con fecha del 3 de julio de 2026.

En su misiva, Aldape manifestó que dejaba el cargo “por así convenir a sus intereses” y agradeció la confianza otorgada por la administración.

Sin embargo, a través de un video fue más específico al señalar que la decisión se debió a los “eventos desafortunados” ocurridos el jueves 2 de julio, refiriéndose a su detención en el Aeropuerto de Cancún por la presunta portación de armas.

A través de un video, el exfuncionario calificó el incidente en el aeropuerto como “eventos desafortunados”.

En su mensaje en video, Vicente Francisco Aldape Moncada se definió como un “hombre de principios” y expresó su total confianza en el derecho y las instituciones de justicia.

Aseguró estar convencido de que las autoridades realizarán su trabajo conforme a lo que marca el “debido proceso” legal.

A pesar de estas declaraciones, en sus mensajes no aclaró detalles específicos sobre su estatus jurídico tras la detención ni si ya había sido puesto en libertad al momento de grabar el video.

Vicente Francisco Aldape Moncada tomó protesta en enero del 2025 como Tesorero Municipal de Tulum y su administración concluía hasta el 2027.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tulum no ha informado oficialmente quién asumirá la titularidad de la Tesorería Municipal para el resto del periodo administrativo.

¿Por qué detuvieron al tesorero de Tulum en el Aeropuerto de Cancún?

Vicente Francisco Aldape Moncada fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por la presunta portación de armas de fuego de las que no pudo acreditar su licencia legal.

La detención ocurrió el jueves 2 de julio de 2026 alrededor de las 6:00 horas, cuando Aldape Moncada pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de Monterrey.

Durante una revisión de rutina en un filtro de seguridad de la Terminal 2, elementos de la Guardia Nacional detectaron entre sus pertenencias dos armas de fuego, presuntamente de calibre .22. Estas armas fueron señaladas como de uso exclusivo del Ejército.

Versiones extraoficiales indicaron que el exfuncionario también portaba una fuerte suma de dinero en efectivo que no habría sido declarada o documentada debidamente al momento de la revisión.

Tras el hallazgo, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cancún para que se determinara su situación legal y se iniciaran las investigaciones correspondientes.