Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio los argumentos que llevaron a la nueva movilización hoy 16 de julio de 2026.

Hernández explicó que tanto Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como Martí Batres del ISSSTE, no han cumplido los acuerdos ni para reunirse a las mesas de trabajo.

CNTE argumenta la movilización de hoy por la falta a los acuerdos ya firmados

La movilización que comenzó desde antes la inauguración del Mundial 2026, y que llevó a distintas mesas de diálogo con la CNTE y un plantón en el Zócalo, vuelve a su rumbo de manifestación porque el gobierno federal no les ha cumplido.

Tras haberle puesto fin a la huelga, programaron una movilización hoy por las Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE, Pedro Hernández informó que el ISSSTE ni la SEP han cumplido con lo pactado por escrito.

El dirigente expuso que son dos puntos específicos; uno que prometía una reunión con Mario Delgado de la SEP en la semana del 22 al 26 de junio para hablar sobre la basificación, homologación de prestaciones, aguinaldo, entre otros.

Siendo que el segundo punto es con Martí Batres del ISSSTE, quien se comprometió a tener una mesa de trabajo para hablar sobre la “agenda de seguridad social”, siendo del 22 al 26 de junio que dijeron sucedería.

Ante las faltas, Pedro Hernández explicó que esto motivó a la nueva movilización, pues por parte de la SEP y del ISSSTE argumentan que los encargados “tienen agenda completa” y no podrán atender a la CNTE.

Hernández también explicó que esperan poder hablar hoy con las autoridades, explicando que de no ser así informarían las acciones que la CNTE planteará para los próximos días.