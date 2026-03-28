El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, será escenario del partido México vs Portugal en punto de las 7:00 de la noche hoy 28 de marzo, pero ¿cuál será el clima en Coyoacán?
Según pronósticos de la Conagua, el clima para el México vs Portugal será el siguiente:
- Medio nublado 17-19°C: A las 6 de la tarde
- Medio nublado 16-18°C: A las 7 de la tarde
- Nublado 14-16°C: A las 8 de la noche
- Lluvias aisladas 13-15°: A las 9 de la noche
¿Va a llover en el Estadio Banorte hoy?
La respuesta rápida es: sí hay probabilidad de que llueva en el Estadio Banorte hoy 28 de marzo durante el partido México vs Portugal.
Sin embargo, es importante hacer algunas precisiones:
- La lluvia sería ligera
- La lluvia sería breve
- No es seguro que llovizne
Recuerda que el partido México vs Portugal dará inicio a la 7:00 de la tarde y terminará aproximadamente a las 9:00 de la noche.
Al respecto, Protección Civil señaló que para la tarde y noche de este sábado se prevén rachas de viento entre 45 y 55 kilómetros por hora.
Mientras, en el partido México vs Portugal habrá descenso de temperaturas entre 11 y 16 grados Celsius con ambiente fresco y cielo nublado.
Recomendaciones de Protección Civil por el clima en México vs Portugal
Acá te compartimos algunas recomendaciones por si vas al partido México vs Portugal:
- Protección Civil local lanzó algunas recomendaciones a la población por los vientos y lluvias esperados en la Ciudad de México para el partido de México vs Portugal de este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.
- Evita los cambios bruscos de temperatura. Abrígate bien y cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
- Si usas bicicleta, utiliza un impermeable que tenga reflejante.
- Toma precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y con el desprendimiento de lonas.
- Aléjate y no manipules postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.
- Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.
- Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.