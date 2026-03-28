El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, será escenario del partido México vs Portugal en punto de las 7:00 de la noche hoy 28 de marzo, pero ¿cuál será el clima en Coyoacán?

Según pronósticos de la Conagua, el clima para el México vs Portugal será el siguiente:

Medio nublado 17-19°C: A las 6 de la tarde

Medio nublado 16-18°C: A las 7 de la tarde

Nublado 14-16°C: A las 8 de la noche

Lluvias aisladas 13-15°: A las 9 de la noche

Clima (Conagua)

¿Va a llover en el Estadio Banorte hoy?

La respuesta rápida es: sí hay probabilidad de que llueva en el Estadio Banorte hoy 28 de marzo durante el partido México vs Portugal.

Sin embargo, es importante hacer algunas precisiones:

La lluvia sería ligera

La lluvia sería breve

No es seguro que llovizne

Recuerda que el partido México vs Portugal dará inicio a la 7:00 de la tarde y terminará aproximadamente a las 9:00 de la noche.

Al respecto, Protección Civil señaló que para la tarde y noche de este sábado se prevén rachas de viento entre 45 y 55 kilómetros por hora.

Mientras, en el partido México vs Portugal habrá descenso de temperaturas entre 11 y 16 grados Celsius con ambiente fresco y cielo nublado.

Clima en CDMX: SGIRPC alerta rachas de viento para el partido México vs Portugal (SGIRPC)

Recomendaciones de Protección Civil por el clima en México vs Portugal

Acá te compartimos algunas recomendaciones por si vas al partido México vs Portugal:

Protección Civil local lanzó algunas recomendaciones a la población por los vientos y lluvias esperados en la Ciudad de México para el partido de México vs Portugal de este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

Evita los cambios bruscos de temperatura. Abrígate bien y cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Si usas bicicleta, utiliza un impermeable que tenga reflejante.

Toma precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y con el desprendimiento de lonas.

Aléjate y no manipules postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.

Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.

Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.