Prepárate para la lluvia este miércoles 1 de abril. Te decimos qué alcaldías de CDMX se verán afectadas.

Las lluvias continuarán en gran parte de la Ciudad de México este mes de abril, así que toma tus precauciones.

Alcaldías de CDMX que se verán afectadas por la lluvia de este miércoles

Las alcaldías de CDMX que se verán afectadas por la lluvia de este miércoles 1 de abril son las siguientes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional:

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Conteras

Iztapalapa

Coyoacán

Tláhuac

Milpa Alta

Mientras que en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, solo se presentará un cielo nuboso.

Lluvia este miércoles: qué alcaldías de CDMX se verán afectadas (@conagua_clima / X)

Las lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, serán provocadas por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

En interacción con la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste de México, aunado a la entrada de humedad hacia el interior del país.

Por ello, en el transcurso de esta noche y la madrugada del miércoles se esperan lluvias en diversos ciudades, incluida la CDMX.

Junto con las lluvias en CDMX, también habrá bajas temperaturas durante la madrugada del miércoles 1 de abril de 2026.

Ante tal situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla en las alcaldías:

Magdalena Conteras

Milpa Alta

Tlalpan