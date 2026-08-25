La Fiscalía de Nuevo León realizó un cateo en el Colegio Tonallí, al sur de Monterrey, como parte de una investigación por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

Durante la madrugada del 25 de agosto de 2026, agentes ministeriales y elementos de Fuerza Civil aseguraron computadoras y celulares en el plantel privado, además de ejecutar una diligencia en una vivienda de San Nicolás vinculada a un trabajador del Colegio Tonallí.

Aunque no hubo detenidos, las autoridades recabaron indicios y mantienen hermetismo sobre los hallazgos en el Colegio Tonallí.

Catean Colegio Tonallí en Nuevo León por investigación de presunta trata de personas (Tomada de video)

Autoridades catean el Colegio Tonallí en Nuevo León por investigación de presunta trata de personas

El cateo al Colegio Tonallí -ubicado en la calle Acueducto San Francisco en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey, Nuevo León- se llevó a cabo el martes 25 de agosto del 2026.

La diligencia judicial se realizó en el marco de una investigación por presuntos delitos sexuales y trata de personas, las autoridades buscaban indicios relacionados con un caso de pornografía infantil.

Las acciones comenzaron alrededor de las 5:00 o 6:20 de la mañana. En un inicio, los agentes ministeriales dialogaron con el único guardia de seguridad que se encontraba en el área de estacionamiento antes de ingresar al inmueble.

El cateo fue encabezado por el Destacamento Especializado en Razón de Género y la Unidad de Investigación en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Con el apoyo de peritos de Servicios Periciales y elementos de Fuerza Civil, quienes resguardaron el perímetro exterior.

Durante las aproximadamente dos horas que duró la inspección, los peritos recabaron indicios, hicieron registros fotográficos de las instalaciones y realizaron entrevistas al personal.

Como resultado, se confirmó el aseguramiento de equipo de cómputo y teléfonos celulares. Durante la intervención en el plantel educativo no se reportaron personas detenidas.

Al momento del operativo, el colegio no tenía actividades académicas regulares con alumnos.

Docentes, administrativos y personal de intendencia se encontraban llegando para realizar labores previas al inicio del ciclo escolar, como la entrega de útiles y la adecuación de aulas.

Al arribar, se les prohibió la entrada y tuvieron que esperar en un estacionamiento aledaño, mostrando gran sorpresa y desconcierto debido a que inicialmente no se les informó el motivo del despliegue policiaco.

Además del Colegio Tonallí, autoridades catearon una segunda propiedad vinculada a la investigación de presunta trata de personas

Paralelamente, a la misma hora del operativo en el plantel, agentes ministeriales ejecutaron un segundo cateo relacionado con la misma carpeta en una vivienda en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El domicilio pertenece a una persona que trabaja en el Colegio Tonallí. Los agentes se retiraron de esta casa alrededor de las 6:30 de la mañana.

En esta ubicación se aseguraron dos teléfonos celulares, una tableta electrónica, una computadora portátil y memorias USB.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha mantenido estricta reserva y hermetismo sobre los detalles específicos y los resultados de ambas diligencias.

Las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial confirmando de manera pública la relación de las inspecciones con la carpeta, ni han precisado si existen personas imputadas, señaladas formalmente o bajo detención.