Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), inauguró la primer Estación de la Policía Especializada de Género en Tlatelolco en la que mandó un importante mensaje de justicia, sobre todo a las mujeres policías presentes.

“Si una mujer es agredida, nos toca defenderla. Si un una mujer denuncia, nos toca creerle y actuar de inmediato. Si una mujer exige justicia, nos toca garantizarla” Clara Brugada. Jefa de Gobierno CDMX

Así lo anunció como una acción más rumbo a unan vida libre de violencia recordó el lema del programa “si te tocan, nos tocan”.

Clara Brugada anunció encuentros de mujeres policías

Como parte de las acciones contra la violencia hacia las mujeres, Clara Brugada dijo que el rol de las mujeres policía es doble porque deberán servir a la comunidad y “atender especialmente y con consciencia la problemática de violencia hacia las mujeres”.

Por ello anuncio un encuentro de mujeres policías donde no solo van a ser formadas y capacitadas sino escuchas.

De la misma manera, pidió un encuentro con hombres policías para capacitarse en temas de género y masculinidades.

Clara Brugada enlistándonos retos en contra la violencia hacia las mujeres

Clara Brugada dijo que uno de los retos en el combate a la violencia hacia las mujeres será reducir el tiempo de respuesta ante denuncias de violencia de género.

También, seguir fomentando que las mujeres presenten denuncias y que no se queden calladas.

Dos de las opciones para denunciar violencia de género para que acudan de inmediato a ayudarles a presentar denuncias son los números:

*765

911

Clara Brugada destaca avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Clara Brugada resaltó datos importantes que dijo significan vidas protegidas y violencia evitadas como que de enero a octubre de 2025 se redujo el numero de feminicidios en 32 por ciento , comparado con el año anterior.

También destacó que en el 92 por ciento de los casos de feminicidio, la Fiscalía CDMX ya cuenta con detenidos u ordenes de aprehensión.

El delito de violación sexual disminuyó 23 por ciento del 2023 a la fecha y agradeció las acciones que se emprendieron desde la administración pasada.

Entre 2021 y 2025 la percepción de inseguridad en la calle por parte de las mujeres diminuyó en 11 por ciento, detalló la jefa de gobierno.