Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que los homicidios y delitos de alto impacto han disminuido significativamente en las últimas semanas en esta demarcación.

A través de sus redes sociales, Clara Brugada informó que se había reunido con el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum y celebró el gran logro obtenido en la CDMX en la materia; te damos los detalles.

Clara Brugada (Captura de pantalla )

Clara Brugada celebra que continúa la reducción de homicidios y delitos de alto impacto en CDMX

La jefa de gobierno Clara Brugada anunció que continúa la reducción de homicidios y delitos de alto impacto en la CDMX y reafirmó su compromiso de seguir construyendo una ciudad de paz y seguridad.

Hace un par de semanas, Clara Brugada reportó que entre enero y octubre de 2025 se había logrado una reducción del 9% en homicidios y 13% en delitos de alto impacto en comparación del mismo periodo de 2024.

El lunes 24 de noviembre de 2025, Clara Brugada celebró que la disminución de estos delitos en CDMX continúen y aprovechó para anunciar los 21 días de activismo que se realizarán contra violencia de género.