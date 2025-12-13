Ya es diciembre y eso significa que millones de familias preparan la llegada de las fiestas con los tradicionales árboles de Navidad.

Año tras año uno de los conflictos que enfrentan los compradores es si comprar un árbol natural o artificial.

Siendo que la secretaria del Medio Ambiente de la CDMX recomienda los naturales por una amplia lista de ventajas y da las pautas para garantizar que un árbol esté debidamente certificado.

Pasos para verificar que un árbol de Navidad esté certificado por la CONAFOR

Elegir un árbol de Navidad natural certificado es una forma responsable de celebrar las fiestas y apoyar el manejo forestal sustentable en México.

La certificación garantiza que el árbol proviene de una plantación legal, autorizada y manejada bajo criterios ambientales adecuados, evitando la tala ilegal y la degradación de los bosques naturales.

Árboles de Navidad naturales (@bosquedenavidad / Instagram)

Para confirmar que un árbol de Navidad cumple con la certificación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es importante revisar su origen y verificar que el productor o punto de venta esté debidamente registrado.

A continuación, se detallan los pasos clave para realizar esta verificación de manera sencilla y confiable:

Consulta el Directorio Oficial de CONAFOR: Revisa el Directorio de Árboles de Navidad 2025, donde se enlistan las plantaciones y puntos de venta autorizados a nivel nacional.

Verifica el origen del árbol: Confirma que provenga de una Plantación Forestal Comercial (PFC) mexicana, establecida legalmente para la producción de árboles navideños.

Identifica certificaciones adicionales como FSC: Algunos productores cuentan con certificación FSC, identificable mediante un código de seis dígitos y el logotipo oficial en etiquetas o documentos.

Confirma que se trate de especies locales: Los árboles certificados suelen ser especies nativas como ayacahuite, oyamel o pinabete, adaptadas al clima y suelo del país.