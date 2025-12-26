Dos mujeres mueren en colonia ligada a la infancia de Clara Brugada

La madrugada del 25 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de dos mujeres en una colonia ligada a la infancia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada.

Se trata de la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa, donde Clara Brugada vivió y desarrolló parte importante de su vida personal y política de izquierda.

Aunque Clara Brugada nació en la colonia Nativitas, lo cierto es que la colonia San Miguel Teotongo fue escenario de sus primeros pasos en la política, pues se involucró en organizaciones sociales y movimientos comunitarios de la localidad.

Un fuerte incendio provocó la muerte de dos mujeres en colonia donde vivió Clara Brugada

Un fuerte incendio en un inmueble que fungía como Papelería, ubicado en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, provocó la muerte de dos mujeres en las primeras horas de la Navidad.

De acuerdo con reportes oficiales, los servicios de emergencia acudieron al cruce de Unidad de Colonos y Avenida de las Torres, donde se confirmó la muerte de dos mujeres de entre 30 y 16 años de edad.

Además, un hombre de alrededor de 30 años resultó herido, mientras que una mujer de 53 años fue diagnosticada con quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono, sin que hasta ahora se conozcan las causas del incendio.

En esa colonia, la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, se mudó tras terminar sus estudios universitarios para convivir con la comunidad y trabajar directamente en la zona.

Se sabe que Clara Brugada vivió en San Miguel Teotongo hasta que, en 2024, siendo jefa de Gobierno de la CDMX, decidió mudarse al Centro Histórico por sus nuevas responsabilidades.