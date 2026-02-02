Durante la conferencia del 2 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, existió un plan para privatizar los terrenos de la actual Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

“Este lugar lo querían vender y hacer un desarrollo habitacional… aquí hay una zona de mucho nivel económico, una zona financiera incluso, que es Santa Fe. Aquí querían hacer un segundo Santa Fe, lo querían vender en cerca 10 mil millones de pesos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Según la presidenta de México, la intención era vender el predio en aproximadamente 10,000 millones de pesos para convertirlo en un desarrollo habitacional de lujo.

Sheinbaum critica proyecto del “segundo Santa Fe”

Desde las instalaciones de la nueva Cineteca Chapultepec, Claudia Sheinbaum explicó que el terreno, que albergó a la industria militar desde el siglo XIX, fue blanco de intereses inmobiliarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Querían hacer un segundo Santa Fe”, afirmó la presidenta, refiriéndose a la zona financiera y de alto nivel económico colindante, buscando desplazar la vocación pública del espacio por una residencial de élite.

La presidenta recordó que, en su etapa como jefa de Gobierno de la CDMX, solicitó formalmente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que no se procediera con la venta.

La advertencia se basaba en que un desarrollo de tal magnitud generaría graves problemas urbanos y de servicios para la CDMX, además de la pérdida de un área boscosa histórica que el propio ejército había reforestado.

Cuarta sección del Bosque de Chapultepec, del negocio inmobiliario al espacio público

Frente a la propuesta de privatización, el gobierno de la Transformación optó por integrar el predio como la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, convirtiéndolo en un nodo cultural y educativo.

Claudia Sheinbaum destacó que hoy el sitio cuenta con:

La Cineteca Nacional Chapultepec

La Bodega Nacional de Arte

La Escuela de Artes y Oficios

La Universidad de la Salud, una institución gratuita creada durante su gestión local

Sheinbaum acusa a Peña Nieto de intentar vender parte de Chapultepec por 10 mmdp (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Línea 3 del Cablebús y Tren El Insurgente: Justicia territorial y conectividad

La presidenta subrayó que este proyecto representa una “visión completamente distinta” a la del periodo neoliberal, enfocada en la justicia territorial.

Para garantizar que las zonas populares tengan acceso a estos espacios de primer nivel, se implementaron sistemas de transporte masivo como la Línea 3 del Cablebús y el Tren El Insurgente.

Sobre este último, Sheinbaum reveló que el proyecto original de Peña Nieto no contemplaba una estación para el pueblo de Santa Fe, pues solo buscaba dar servicio a la zona residencial; sin embargo, bajo la nueva administración se añadió la estación Vasco de Quiroga para beneficiar a las comunidades populares y estudiantes de la zona.

“Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, concluyó la presidenta tras inaugurar el recorrido completo del tren que ahora conecta Toluca con la estación Observatorio.