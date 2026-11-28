Clara Brugada ofreció su apoyo institucional y respaldo a Ximena Santaolalla en su denuncia por abuso sexual infantil agravado contra su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

Me puse en contacto con ella para expresarle todo mi respaldo y brindarle todo el apoyo institucional del Gobierno de la CDMX. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

En redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que se reunió con Ximena Santaolalla, a quien calificó como ejemplo de valentía para millones de mujeres en el país.

Clara Brugada ofrece apoyo institucional a Ximena Santaolalla (Captura de pantalla )

Clara Brugada contactó a Ximena Santaolalla y refrenda apoyo del Gobierno de la CDMX

En su mensaje, la jefa de gobierno Clara Brugada expresó su solidaridad con Ximena Santaolalla luego de que esta hiciera pública una denuncia sobre violencia sexual.

Además, la mandataria capitalina reconoció la valentía de la escritora por alzar la voz y sostuvo que su testimonio representa un ejemplo para millones de mujeres en México.

Le enorme valentía de Ximena es un ejemplo para millones de mujeres en este país. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Clara Brugada reiteró que las mujeres que denuncian actos de violencia no están solas, pues el gobierno capitalino confía en su palabra y cuentan con el acompañamiento de las instituciones.

Por ello, informó que se puso en contacto con Ximena Santaolalla para expresarle personalmente su respaldo y ofrecerle el apoyo institucional del Gobierno de la CDMX ante la denuncia contra Francisco Aguirre Gómez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal también han externado públicamente su respaldo y acompañamiento a la escritora Ximena Santaolalla,