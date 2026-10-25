La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la UTOPÍA La Soberana, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, un complejo de urbanismo social construido en el histórico Deportivo Hermanos Galeana, con una inversión de 300 millones de pesos.

El proyecto transformó una superficie de 91 mil 377 metros cuadrados para habilitar 80 espacios dedicados al cuidado, la salud, la cultura y el deporte. De acuerdo con el Gobierno capitalino, sus servicios gratuitos beneficiarán a más de 100 mil personas en un radio de un kilómetro y permitirán a las familias ahorrar hasta 10 mil pesos mensuales.

Durante la inauguración, Clara Brugada recibió el Pergamino de Honor de ONU Hábitat, el máximo reconocimiento de este organismo en materia de innovación urbana, por su contribución al desarrollo de políticas de vivienda y espacios públicos igualitarios.

Clara Brugada inaugura UTOPÍA La Soberana y recibe reconocimiento de ONU Hábitat

La entrega del Pergamino de Honor estuvo a cargo de Ana Claudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU Hábitat y subsecretaria general de las Naciones Unidas, durante el acto realizado el 25 de octubre de 2026.

Ante autoridades y habitantes de la ciudad, Brugada Molina destacó la proyección internacional del modelo de urbanismo social impulsado en la capital.

“Las utopías nacieron como una síntesis creativa de algunas de las mejores experiencias de urbanismo social en el mundo. Y hoy el mundo se inspira en nuestras utopías”, expresó.

La jefa de Gobierno también anunció que la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial en 2028. Para ese encuentro, la administración capitalina proyecta contar con 50 UTOPÍAS terminadas, como parte de una meta sexenal de 100 espacios.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México, José Alfonso Iracheta Carroll; el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa.

UTOPÍA La Soberana ofrece servicios gratuitos de salud y cuidados en Gustavo A. Madero

El complejo cuenta con un Sistema Público de Cuidados que incluye un Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI), una Casa de Día para personas mayores, una cocina popular y espacios destinados al cuidado personal.

En materia de salud, dispone de consultorios de medicina general, ginecología y geriatría, además de mastógrafo, laboratorio clínico, tina de hidroterapia y un Centro de Cuidado de las Emociones.

La infraestructura deportiva incluye una alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box, canchas de petanca, jaula de bateo y espacios para practicar pádel, tenis y squash.

En el ámbito cultural, el complejo cuenta con un auditorio tipo caja negra con capacidad para más de 400 personas, una cabina de radio y salones para actividades como danza aérea y muralismo.

Clara Brugada anuncia nueva Clínica Condesa y Hospital Toxicológico en Gustavo A. Madero

Entre los proyectos del complejo destacan Aventura Galáctica, un corredor con 16 alebrijes animatrónicos, y la carpa Circo UTOPÍA, con capacidad para 800 espectadores.

También se habilitaron una clínica veterinaria, un parque para perros y una estética canina. En materia ambiental, el espacio incorpora ecotecnologías, entre ellas una biozanja para el tratamiento de aguas jabonosas.

La diversidad de instalaciones busca reunir en un mismo lugar actividades recreativas, culturales, deportivas y de atención comunitaria, con acceso gratuito para la población.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno adelantó que en una siguiente etapa se utilizarán 100 mil metros cuadrados adicionales cedidos por la alcaldía para desarrollar nuevos proyectos de atención y formación.

Entre las obras previstas se encuentran una nueva Clínica Condesa, un Hospital Toxicológico destinado al tratamiento de las adicciones y la Aldea Juvenil, un proyecto educativo de transición para jóvenes que contempla apoyos mensuales superiores a 9 mil pesos.

Con la inauguración de UTOPÍA La Soberana y los proyectos anunciados, el Gobierno de la Ciudad de México busca ampliar la oferta de servicios públicos, recuperar espacios y fortalecer el acceso a actividades de salud, cuidado, cultura y deporte.