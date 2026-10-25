La captura de Samuel Benítez Cantorán, exfuncionario municipal señalado como presunto operador de la organización criminal Los Tlacos, representó un golpe relevante contra las estructuras de extorsión que operan en la región Norte de Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, Samuel Benítez Cantorán no solo habría fungido como jefe de plaza en Copalillo, sino también como responsable de actividades financieras para el grupo delictivo.

La operación, realizada en Iguala por fuerzas federales y estatales, permitió además la detención de otros dos presuntos integrantes de Los Tlacos y el aseguramiento de droga, armas y dinero.

Samuel Benítez Cantorán, exfuncionario de Copalillo, fue detenido junto a dos cómplices más (Cortesía)

Detienen en Guerrero a Samuel Benítez, exfuncionario acusado de ser operador financiero

En un operativo conjunto realizado en Iguala, Guerrero, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, detuvieron a Samuel Benítez Cantorán.

El detenido se desempeñó previamente como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Copalillo y es señalado como presunto jefe de plaza y operador financiero de la agrupación delictiva “Los Tlacos” en esa demarcación.

Durante la misma intervención de las fuerzas federales y estatales se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Pedro “N” y Heriberto “N”, presuntos integrantes de la misma organización criminal.

A los tres aprehendidos se les aseguró armamento, droga y dinero en efectivo al momento de su captura.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad precisaron que los arrestos están vinculados con el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las indagatorias, Samuel Benítez y los dos detenidos utilizaban amenazas e intimidaciones para obligar a los comerciantes locales a adquirirles productos de la canasta básica.

Dicha práctica formaba parte de un esquema de acaparamiento y control sobre insumos de primera necesidad en el municipio de Copalillo.

Finalmente, el gobierno federal informó que los detenidos y los bienes asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente en el estado de Guerrero.