El 25 y 26 de octubre los cantantes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce se presentan en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Y por lo que a los fans ya les dejamos todo sobre horarios de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes:

25 de octubre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

26 de octubre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 34 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes (X/@mx_tickets)

“Mejor Tarde Que Nunca Tour” de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes

Romeo Santos y Prince Royce traen al Palacio de los Deportes su gira de conciertos “Mejor Tarde Que Nunca Tour” en una unión musical sin igual.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes.