En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentó la iniciativa de Ley de Rentas Justas, reforma para el control sobre los alojamientos, además de regular las plataformas de hospedaje temporal como Airbnb.

Sin embargo, pese a la iniciativa, adelantó que la regulación de Airbnb va por otra vía, tal y como lo expuso Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaría de Vivienda de la CDMX y Director General del Instituto de Vivienda (INVI).

De acuerdo con Inti Muñoz, las regulaciones de Airbnb aún continúan en proceso, pues pese a tenerse medidas, estas deben evolucionar aún más para la plataforma digital de renta.

La regulación en Airbnb aún está en proceso pese a iniciativa de Ley de Rentas Justas para CDMX

El titular de la Secretaría de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz explicó que la regulación en Airbnb aún se encuentra en proceso, pues se trata de un trabajo de esfuerzo que es continuo.

Además la regulación de Airbnb “debe evolucionar, pues hay medidas que ya están ahí, en la Ley de Turismo, donde están incluidas en lo general las regulaciones a la renta digital”, explicó el secretario.

Esto con el fin de “llevar a cabo un proceso que pueda ser más efectivo en el cumplimiento de lo que la ley establece” sobre los servicios que ofrece Airbnb.

Pues lo que se busca ante los servicios digitales de Airbnb es que sea un proceso integral y no solo se queden en procesos establecidos como “el 50% de las noches como límite permitido, el registro de los anfitriones, las personas que rentas”, sino dar continuidad a la regulación para mayor efectividad justa.