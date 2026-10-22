Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), presentó este jueves 22 de octubre de 2026 su propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, con la que busca frenar los aumentos abusivos en los alquileres y proteger los derechos de inquilinos y arrendadores.

“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no solo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación, derecho a la vivienda y, frente a la expulsión, derecho al arraigo” Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Brugada reconoció que la vivienda en renta es un fenómeno creciente en la capital del país. Por ello, su administración presentó esta iniciativa, que contempla medidas para regular los incrementos de los alquileres, establecer obligaciones para ambas partes y ampliar el acceso a una vivienda asequible.

¿Cuáles son los puntos de la Ley de Rentas Justas en CDMX que presentó Clara Brugada?

Durante la presentación de la iniciativa, Clara Brugada dio a conocer las principales medidas que contempla la propuesta para regular las relaciones entre inquilinos y arrendadores.

Entre ellas destacan un límite a los aumentos anuales de renta, la eliminación de múltiples requisitos para alquilar una vivienda y la creación de una defensoría especializada.

Estos son los principales puntos de la propuesta:

Tope a los aumentos de renta: Los incrementos anuales en el precio de la renta no podrán superar la inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La iniciativa contempla mecanismos para garantizar el cumplimiento de este límite. Carta de derechos y obligaciones de inquilinos y arrendadores: Se establecerá una carta para definir los derechos y las responsabilidades de ambas partes. La propuesta también plantea eliminar la exigencia simultánea de depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario, de modo que solo pueda solicitarse una garantía para rentar una vivienda. Prohibición de la discriminación al rentar una vivienda: La iniciativa busca impedir cualquier tipo de discriminación en el acceso a una vivienda en renta por motivos como el origen étnico, la edad o la orientación sexual. También contempla garantizar el derecho a vivir con niñas, niños y animales de compañía. Obligaciones de los inquilinos: Las personas que renten una vivienda deberán pagar puntualmente el alquiler, conservar el inmueble en buen estado y utilizarlo para el fin establecido en el contrato. Además, no podrán realizar modificaciones estructurales sin la autorización del arrendador. El incumplimiento de las disposiciones estará sujeto a las sanciones correspondientes. Obligaciones de los arrendadores: Los propietarios deberán inscribir los contratos de arrendamiento, conservar los inmuebles en buen estado y devolver los depósitos conforme a lo pactado. La propuesta busca establecer reglas claras para garantizar los derechos de quienes rentan una vivienda. Creación de la Defensoría Inquilinaria: Se propone crear una institución pública especializada, adscrita a la Procuraduría Social, para prevenir abusos y procurar el equilibrio en las relaciones entre inquilinos y arrendadores. Esta instancia brindaría asesoría, acompañamiento y defensa jurídica gratuita a ambas partes, con el objetivo de proteger sus derechos de manera imparcial. Contratos estables, rentas transparentes y sanciones contra los abusos: Los contratos de arrendamiento tendrían una duración mínima de un año. Asimismo, se plantea crear un registro digital que proteja los datos personales y permita dar seguimiento a los arrendamientos. La iniciativa también contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones de la ley.

Estas son las otras medidas contempladas en la propuesta de Rentas Justas en CDMX

Además de los siete puntos principales, la iniciativa incluye medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible y atender los problemas relacionados con los desalojos y la gentrificación.

Más vivienda social y asequible: se plantea ampliar la construcción de vivienda pública destinada a la renta, impulsar el mejoramiento de inmuebles y promover la participación de la iniciativa privada en proyectos de vivienda social.

Apoyos para propietarios: se buscaría ofrecer incentivos a quienes suscriban contratos de arrendamiento multianuales, con el propósito de favorecer la estabilidad del mercado de alquiler.

Gabinete de acompañamiento social contra desalojos: se propone crear una instancia para ofrecer alternativas habitacionales a las personas afectadas. La iniciativa no intervendría en los juicios de desalojo y establece que no se permitirá la violencia durante estos procedimientos.

Observatorio público de vivienda: esta instancia estudiaría los precios, el suelo y las dinámicas del mercado inmobiliario para mejorar las políticas públicas y combatir los procesos de gentrificación.

¿Cuántas personas rentan una vivienda en la CDMX?

Durante la presentación de la propuesta, Clara Brugada expuso cifras atribuidas al INEGI sobre la situación de la vivienda en la capital del país.

De acuerdo con los datos mencionados, casi el 30% de las familias en la CDMX vive en una vivienda rentada, mientras que más de dos millones de personas habitan inmuebles bajo este esquema.

Además, el número de personas que rentan una vivienda ha aumentado 54% en los últimos 15 años.

La mandataria también señaló que, en las últimas dos décadas, el precio de la vivienda se ha multiplicado por cinco. En las alcaldías centrales, más del 40% de las propiedades son rentadas.

A esta situación se suma el gasto que representa el alquiler para los hogares capitalinos, pues algunas familias destinan hasta el 40% de sus ingresos al pago de la renta.