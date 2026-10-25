Mario Enrique García Puga, conocido como Mario Puga, fue un destacado historiador, cronista, fotógrafo, diseñador y gestor cultural comunitario del Barrio Bravo de Tepito, en la Ciudad de México.

A lo largo de su vida se consolidó como uno de los referentes más activos en la defensa de la memoria histórica, la identidad y el tejido social del barrio.

Murió el sábado 24 de octubre de 2026, después de ser atropellado en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, por un vehículo cuyos ocupantes huían de una persecución policial tras un asalto.

¿Quién era Mario Puga?

Mario Puga fue destacado activista social, fotógrafo, diseñador y promotor cultural originario del Barrio Bravo de Tepito.

Fue fundador del Espacio Cultural Tepito, un proyecto vecinal impulsado desde la década de 1970 en una antigua vecindad para promover talleres artísticos, encuentros comunitarios e iniciativas vinculadas al movimiento cultural Tepito Arte Acá.

Muere Mario Puga (Especial)

¿Cuántos años tenía Mario Puga?

Mario Puga nació un 6 de enero de 1966 y murió el pasado 24 de octubre de 2026, por lo que al momento de su fallecimiento tenía 60 años de edad.

¿Cuál era el signo zodiacal de Mario Puga?

Mario Puga tenía como fecha de cumpleaños el 6 de enero, razón por la que era del signo zodiacal de Capricornio, según el calendario astrológico.

Las personas nacidas bajo este signo son reconocidas como trabajadoras, ambiciosas, pacientes, disciplinadas y muy responsables.

¿Quién era la esposa de Mario Puga?

Mario Puga sí tenía esposa pero se desconoce su identidad.

¿Quién fueron los hijos de Mario Puga?

Se sabe que Mario Puga tenía hijos, pero su identidad se mantiene reservada.

¿Qué estudió Mario Puga?

Mario Puga fue reconocido formalmente en el ámbito cultural como historiador y diseñador.

Mario Puga, fundador del Espacio Cultural Tepito (Especial)

¿En qué trabajó Mario Puga?

Mario Puga, además de ser el fundador del Espacio Cultural Tepito, colaboraba activamente con el programa PILARES Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc, desarrollando talleres educativos, deportivos y artísticos enfocados en alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entornos de violencia e inclusión social.

También, se dedicó a documentar y difundir la historia oral y gráfica de Tepito para dignificar la imagen del barrio y combatir los estigmas sociales asociados a la zona.