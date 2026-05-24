La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía La Heroica en la alcaldía Venustiano Carranza, un complejo de casi 100 mil metros cuadrados enfocado en el bienestar social, el deporte, la cultura y el Sistema Público de Cuidados.

Con esta obra, la administración capitalina suma ya 750 mil metros cuadrados de espacio público recuperado, consolidando una estrategia orientada a fortalecer la convivencia comunitaria y garantizar el acceso gratuito a servicios integrales para la población.

La mandataria capitalina destacó que las Utopías representan una transformación del espacio público al integrar servicios que históricamente se encontraban fragmentados.

La Utopía La Heroica contó con una inversión de 266 millones de pesos y beneficiará a más de 100 mil habitantes de Venustiano Carranza.

Utopía La Heroica incorpora primera Casa de Vida para adultos mayores

Uno de los elementos más innovadores del complejo es la incorporación de la primera Casa de Vida dentro de una Utopía, un espacio diseñado para brindar alojamiento permanente y atención integral a personas adultas mayores que enfrentan soledad, aislamiento o vulnerabilidad social.

Clara Brugada explicó que este modelo permitirá que el Gobierno capitalino asuma el cuidado de las personas mayores mediante atención médica, alimentación, acompañamiento y acceso total a las actividades del recinto.

La mandataria señaló que el objetivo es garantizar que las personas adultas mayores permanezcan activas, acompañadas e integradas a la comunidad.

Además, la Utopía integra un amplio Sistema Público de Cuidados con Centros de Desarrollo Infantil, lavandería pública, comedores comunitarios, espacios de relajación y atención especializada para mujeres cuidadoras.

Clara Brugada presenta Utopía La Heroica con atención a adultos mayores. (Cortesía)

Clara Brugada fortalece espacios deportivos y culturales gratuitos

La Utopía La Heroica cuenta con una amplia infraestructura deportiva y cultural que incluye alberca olímpica, gimnasio de box, skatepark y canchas de fútbol, voleibol, squash, pádel, básquetbol y petanca.

También ofrece más de 250 actividades deportivas, culturales, educativas y recreativas gratuitas para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

En materia de salud, el complejo dispone de consultorios médicos especializados, mastógrafo gratuito, laboratorio clínico, área de rehabilitación física con alberca adaptada y atención emocional y psicológica.

Asimismo, incorpora auditorios, biblioteca, foros al aire libre, aulas para música, danza y teatro, además de espacios recreativos como jardines polinizadores, humedales, pista de hielo ecológica y parque para perros.

Clara Brugada presenta Utopía La Heroica con atención a adultos mayores. (Cortesía)

Clara Brugada resaltó que democratizar el acceso a la cultura y al deporte es fundamental para construir comunidades más libres e incluyentes.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, aseguró que la construcción de La Heroica representa la recuperación de un espacio histórico para beneficio de miles de familias de colonias cercanas como Morelos, Michoacana y Penitenciaría.

Finalmente, la consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que las Utopías son una política pública enfocada en reducir desigualdades y fortalecer la vida comunitaria mediante espacios gratuitos y accesibles para toda la población.