Clara Brugada inauguró la Utopía Acatitla en Iztapalapa, un complejo con infraestructura pública y servicios gratuitos enfocados en salud, cultura, deporte, educación y bienestar comunitario.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó que el proyecto representa una estrategia de justicia territorial para acercar infraestructura de calidad a comunidades históricamente rezagadas del oriente capitalino.

Con una inversión de 119 millones de pesos, el nuevo espacio busca fortalecer el tejido social mediante atención integral, además de ampliar las oportunidades para mujeres, niñas, niños y personas mayores.

La Utopía Acatitla ofrecerá servicios gratuitos de salud, deporte y cuidados

Brugada señaló que la Utopía Acatitla ocupa un predio de 16 mil metros cuadrados, donde anteriormente existían instalaciones abandonadas que fueron recuperadas para beneficio comunitario.

El complejo integra un Sistema Público de Cuidados, con servicios dirigidos a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, además de comedor y lavandería comunitaria.

En Iztapalapa nació la convicción de que la transformación se tenía que dar desde abajo, con las comunidades y en los territorios. Hoy inauguramos la #UTOPÍAACATITLA, un espacio con infraestructura de primer nivel y servicios 100% gratuitos.



Lo que antes eran muros y grietas,… pic.twitter.com/IPtXtiVlQW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 12, 2026

También incorpora atención médica gratuita mediante:

consultorios

laboratorio clínico

odontología

mastografía

atención ginecológica

Centro de Cuidado de las Emociones

Centro Colibrí

En materia deportiva y cultural contará con alberca semiolímpica, así como:

cancha multiusos

muro de escalada

área de parkour

circuito de pump track

talleres artísticos diversos

Brugada anunció que el recinto extenderá su horario hasta las 23:00 horas, para facilitar el acceso de personas que regresan tarde de sus jornadas laborales.

La mandataria recordó que las Utopías nacieron en Iztapalapa y han recibido reconocimiento internacional, al consolidarse como una política pública para reducir desigualdades territoriales.

El Gobierno capitalino informó que la construcción generó cerca de mil empleos y reiteró el objetivo de consolidar una red de 100 Utopías distribuidas en las 16 alcaldías de la ciudad.