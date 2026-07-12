La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) exhortó a la población a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea anónima 089, con el objetivo de fortalecer las investigaciones, atender los casos y prevenir la comisión de este delito.

La dependencia señaló que la información proporcionada mediante este servicio contribuye a generar reportes que permiten identificar patrones delictivos y reforzar las acciones de prevención y combate a la extorsión.

Línea 089: cómo denunciar intentos de extorsión de forma anónima. (Cortesía)

SSPC comparte recomendaciones para identificar y actuar ante un intento de extorsión

La SSPC recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta ante llamadas o mensajes en los que se utilicen amenazas, engaños o supuestas situaciones de urgencia para exigir dinero.

Ante este tipo de casos, la dependencia aconsejó conservar la calma, interrumpir la comunicación, evitar compartir información personal, verificar directamente la situación con familiares o personas cercanas y abstenerse de realizar depósitos o transferencias bancarias.

Asimismo, indicó que si una persona acude a un domicilio o establecimiento para exigir dinero mediante amenazas o intimidación, se debe solicitar apoyo de inmediato al 911, además de presentar una denuncia anónima al 089 o acudir ante la Fiscalía General del Estado.

Línea 089: cómo denunciar intentos de extorsión de forma anónima. (Cortesía)

La Secretaría recordó que la línea 089 opera las 24 horas del día, es gratuita y confidencial, por lo que invitó a la ciudadanía a utilizar este servicio para reportar cualquier intento de extorsión.

Para facilitar las investigaciones, recomendó proporcionar, cuando sea posible, datos como el número telefónico desde el que se realizó la llamada, la hora, el lugar y las características del hecho, información que puede resultar clave para el seguimiento de los casos.